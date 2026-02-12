Contra todos los pronósticos, Atlético Madrid le propinó una goleada histórica a Barcelona en el Wanda Metropolitano, en una actuación brillante del cuadro local. El ‘Colchonero’ jugó su mejor partido en la temporada, y sacó una buena ventaja en el encuentro de ida de semifinales de esta Copa del Rey 2025-26. Los ‘Culés’, con su peor versión del semestre.

Publicidad

Publicidad

En una presentación excelsa, el conjunto rojiblanco venció por 4-2 al equipo blaugrana en casa, haciendo de su estadio un verdadero infierno. Eric García en contra, Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez marcaron los tantos del elenco comandado por Diego Simeone. Joan García, responsable directo en la apertura del marcador.

No obstante, el Colchonero todavía no se clasificó a la final de la Copa del Rey, ya que todavía falta jugar el partido de vuelta. Ese segundo enfrentamiento de la llave se disputará en casa del ‘Barca’, por lo que los dirigidos por Hans-Dieter Flick aún tienen chance de remontar. Deberá hacerse fuerte con su afición y ser efectivo para poder seguir con vida.

Recital del Atlético ante Barcelona en Madrid [foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Con este resultado adverso de la ida, Barcelona necesita anotar cinco goles para dar vuelta la serie ante Atlético Madrid en la revancha. Con una victoria por cuatro tantos de diferencia, la semifinal se iría a una prórroga de treinta minutos, o a unos posibles penales de persistir tablas. Al mismo tiempo, en esta instancia no existe la regla del ‘gol de visitante’, por lo que cualquier resultado que empate el global manda todo a un alargue.

El encuentro de vuelta de semifinales de esta Copa del Rey 2025-26 no se jugará de inmediato. Está programada para el martes 3 de marzo, cuando Barcelona reciba a Atlético Madrid en el Spotify Camp Nou, desde las 17.00 horas del Centro de México. Allí, se definirá cuál de los dos clasificará a la definición del título de esta temporada del torneo.

ver también ¡Alerta Atleti! Julián Álvarez le contestó al Barcelona y aclaró los rumores: “Sólo tengo…”

El vencedor de la serie de semifinales entre Barcelona y Atlético Madrid tendrá como rival en la final al ganador de Real Sociedad y Athletic Club. En esa otra llave del cuadro, el equipo de Bilbao cayó en casa en el juego de ida por 1-0, y tendrá que ir a buscar remontar a Anoeta. De estos cuatro clubes saldrá el campeón de esta edición de la Copa del Rey.

Publicidad

Publicidad