Manchester City ya tiene nuevo defensa tras la lesión de Josko Gvardiol

El croata no pudo salir del campo por sus propios medios en el empate con Chelsea y se habla de una posible rotura de ligamentos.

Por Leandro Barraza

Manchester City contrató al reemplazo de Josko Gvardiol
© GETTY IMAGESManchester City contrató al reemplazo de Josko Gvardiol

El agónico gol de Enzo Fernández en el Etihad Stadium no fue la única mala noticia para Manchester City en el empate con Chelsea. Los Ciudadanos quedaron a seis puntos del líder, Arsenal, pero también perdieron a un jugador clave por lesión: Josko Gvardiol.

El defensa croata se marchó del campo de juego a los 51 minutos luego de una entrada de Cole Palmer, con el agravante de que tuvo que ser ayudado porque no pudo retirarse por sus propios medios. A la espera de confirmación oficial, todo apunta a que se trataría de una rotura de ligamentos y Manchester City ya contrató a su reemplazante.

Se trata de Max Alleyne, zaguero de 20 años que le pertenece al City y que se encontraba a préstamo en Watford. Ante la lesión de Gvardiol, la directiva tomó la decisión de cortar antes de tiempo la cesión y lo repatrió para cubrir el hueco que deja el croata.

Así lo confirmó el periodista Fabrizio Romano este lunes. “City estaba muy contento con el tiempo de juego y desarrollo de Alleyne en Watford y lo necesitan ahora”, informó el comunicador italiano en su cuenta de X.

Manchester City todavía no pudo ganar en el año

El equipo comandado por Pep Guardiola cerró el 2025 con ocho victorias consecutivas, pero empató sus dos partidos en el presente año (Sunderland y Chelsea), dos resultados que lo alejaron de Arsenal en la lucha por la Premier League 2025-26.

En síntesis

  • Josko Gvardiol sufrió una posible rotura de ligamentos a los 51 minutos contra Chelsea.
  • Manchester City repescó al defensor Max Alleyne del Watford para reemplazar al croata.
  • El equipo de Pep Guardiola quedó a seis puntos del líder Arsenal tras empatar.
