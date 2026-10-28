¿Por qué no juega Cole Palmer?

Esta es la razón por la cual el día de hoy ante el Liverpool, Xabi Alonso no podrá contar con Cole Palmer para este duelo tan importante.

Este miércoles se juega uno de los partidos más entretenidos en la EFL Cup entre el Liverpooly Chelsea. Después de los últimos resultados, el conjunto de Xabi Alonso requiere conseguir la victoria en esta cuarta ronda de la competencia alterna, pero en esta ocasión tendrá que hacerlo con la ausencia de Cole Palmer en la alineación.

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¿Por qué Cole Palmer no juega hoy?

Hay que mencionar que en el encuentro pasado ante el Tottenham no sólo perdieron los puntos, sino que además se quedaron sin Palmer. De acuerdo con lo sucedido en el partido, Cole fue expulsado después de conseguir un par de tarjetas amarillas que al final le ameritaron la roja, es por ello que no estará esta noche.

Durante el enfrentamiento pasado tuvo un choque con Mateus Fernandes que hizo que le sacaran la primera amarilla y la segunda vino después de una entrada a Conor Gallagher que hizo que se fuera expulsado, ante ello fue que recibió la sanción que para este juego tan importante hará que no pueda estar en el terreno de juego.

Cabe mencionar que de acuerdo con las reglas, las sanciones que reciban en competiciones domésticas aplican para todos los torneos nacionales de Inglaterra, es por ello que en este caso no será contemplado y podrá volver a ver actividad cuando se midan ante el Manchester United en la Premier League y no por ahora.

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En síntesis