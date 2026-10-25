¿Por qúe no juega Thibaut Courtois en el Barcelona vs. Real Madrid en La Liga 2026-27?

En la previa de una nueva edición de El Clásico en el Camp Nou, Real Madrid perderá a una de sus principales piezas como Thibaut Courtois.

El Real Madrid estará visitando este domingo 25 de octubre al Barcelona sobre la cancha del Camp Nou a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), en actividad de la Jornada 10 de LaLiga 2026-27. En una nueva edición de El Clásico donde los merengues buscarán recortar distancias con el cuadro blaugrana en la clasificación, la escuadra blanca no podrá disponer bajo los tres postes de una de sus principales figuras como Thibaut Courtois.

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Thibaut Courtois no formará parte del compromiso ante el conjunto culé debido a un cuadro gripal repentino. La directiva del Real Madrid comunicó horas antes del silbatazo inicial la baja de su guardameta estelar, descartándolo de manera definitiva del choque y confirmando el llamado de emergencia del juvenil Illia Voloshyn para completar la convocatoria.

El comunicado oficial emitido por la institución madrileña precisó la situación médica: “Courtois es baja de última hora debido a un proceso gripal para el partido de esta noche entre el Real Madrid y el Barcelona, correspondiente a la décima jornada de Liga. En su lugar entra en la convocatoria Illia Voloshyn.”

De esta manera, José Mourinho pierde a Courtois, quien se había consolidado como su arquero titular inamovible en la totalidad de los cotejos oficiales disputados en lo que va de la campaña. Con el referente belga fuera de circulación, el cancerbero ucraniano Andriy Lunin saltará al terreno de juego como custodio del arco merengue, firmando su debut oficial en la temporada nada menos que en el marco de El Clásico.

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Courtois, baja de última hora.https://t.co/XZ84TYRyza — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2026

En síntesis