Se suspenden los partidos de hoy de la Copa del Rey

Lamentablemente este día amanecimos con la trágica noticia de un choque de trenes en Toledo, España. Hasta el momento la noticia ha paralizado a todo el país, ya que eran vehículos de alta velocidad y al menos fuentes especializadas han confirmado la muerte de 64 personas y decenas de heridos, por lo que las actividades como la Copa del Rey han quedado suspendidas.
¿Por qué se suspende hoy la Copa del Rey?
El día de ayer comenzó la primera ronda de la competencia, donde ya varios conjuntos disputaron su partido inicial. Sin embargo, los duelos que estaban programados para este miércoles 28 de octubre quedaron pospuestos hasta nuevo aviso en solidaridad con las víctimas de este lamentable accidente ocurrido en el país.
Clubes como el Celta de Vigo han salido a mostrar sus mensajes solidarios y a concretar el mensaje de la cancelación de su partido para el día de hoy: “La RFEF ha decretado la suspensión del encuentro de Copa del Rey previsto para esta noche, así como del resto de partidos de la primera eliminatoria programados para hoy, en señal de respeto y solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. Desde el Celta reiteramos nuestro más sentido pésame a las familias y allegados de las víctimas, así como todo nuestro apoyo a las personas afectadas. Informaremos de la nueva fecha del encuentro cuando sea comunicada oficialmente”.
Los partidos que se suspenden en la Copa del Rey
- Tarancón vs Levante
- Coruxo vs Zamora
- Club Portugalete vs Real Unión
- Pamplona vs Eibar
- Peña Sport vs Huesca
- Utebo vs Sabadell
- Anaitasuna vs Alavés
- Poblense vs Ceuta
- Alcoyano vs Mallorca
- Covadonga vs Valladolid
- Numancia vs Oviedo
- Mijas Las Lagunas vs Real Jáen
- Amorebieta vs Logroñés
- Badajoz vs Tenerife
- Calvo Sotelo vs Albacete
- Trival Balderas vs Leganés
- RS Gimnástica vs UD Ourense
- Reus FCR vs Barakaldo
- Dep minera vs FC Cartagena
- Cieza vs Granada
- Tavernes vs Valencia
- Salamanca UDS vs Celta
- Xerez vs Cádiz
- Navalcarnero vs Betis
En síntesis
- Accidente de trenes en Toledo deja 64 muertos y decenas de heridos.
- Copa del Rey suspende partidos del miércoles 28 de octubre por luto.
- Celta de Vigo y otros 23 encuentros afectados por la suspensión oficial.