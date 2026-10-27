Repasa cómo será cada una de las transmisiones del fin de semana en el futbol mexicano.

¡La acción no se detiene! La Liga MX regresa rápidamente con una nueva tanda de encuentros que mantendrán a todos alertas de cara a la definición de la fase regular. Es el turno de la jornada 15 del Apertura 2026, a falta de sólo tres fechas para conocer los clasificados a los Playoffs y los eliminados que no seguirán en carrera.

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¿Cuándo comienza la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX?

La decimoquinta fecha del campeonato dará inicio este viernes 30 de octubre, con una triple cartelera para no perderse. En el primer turno del día, que arrancará a las 19.00 hora CDMX, habrá dos partidos: Juárez-Querétaro y San Luis-Atlas. En el segundo turno, desde las 21.00 hora CDMX, cerrará la agenda Puebla-Pumas.

¿Cuál es el mejor partido de la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX?

Si bien habrá grandes propuestas en este nuevo fin de semana de futbol, lo más destacado es el América-Toluca del sábado en el ‘prime-time’. Dos de los últimos tres campeones del campeonato local, además de líder y uno de los animadores del actual torneo, otra vez cara a cara. ¿El escenario? El mítico Estadio Azteca.

El último América-Toluca estuvo bien caliente [Foto: Imago]

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Días, horarios y TV de la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX:

En este desglose, la programación de cada uno de los partidos de esta nueva fecha de la Primera División de futbol mexicano:

Viernes 30 de octubre:

FC Juárez vs. Querétaro: 19.00 horas por Azteca 7.

Atlético San Luis vs. Atlas: 19.00 horas por ESPN 2 y Disney+ Premium.

Puebla vs. Pumas: 21.00 horas por Azteca 7, ESPN 2 y Disney+ Premium.

Sábado 31 de octubre:

Pachuca vs. Tigres: 17.00 horas por FOX One.

Monterrey vs. Xolos: 19.00 horas por Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime.

Chivas vs. Atlante: 19.07 horas por Amazon Prime Video.

América vs. Toluca: 21.00 horas por Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime.

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Domingo 1 de noviembre: