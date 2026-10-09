Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 8 de la LaLiga

Athletic Bilbao visita a Rayo Vallecano este sábado 10 de octubre en el Vallecas Stadium por la octava jornada de la LaLiga.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
Horario del partido
- México: 06:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
La actualidad de ambos equipos
Rayo Vallecano empató 1-1 como visitante ante Osasuna en la fecha anterior. Rayo Vallecano está 12° en la tabla con 8 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Espanyol.
En su último compromiso, Athletic Bilbao empató 0-0 como local ante Alavés. El conjunto marcha 10° con 8 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Elche.
El historial entre Rayo Vallecano y Athletic Bilbao
Rayo Vallecano y Athletic Bilbao se enfrentaron 38 veces en los últimos años: 6 triunfos de Rayo Vallecano, 21 de Athletic Bilbao y 11 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/02/2026
|Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao
|1-1
|Primera División
|25/08/2025
|Athletic Bilbao vs. Rayo Vallecano
|1-0
|Primera División
|13/04/2025
|Athletic Bilbao vs. Rayo Vallecano
|3-1
|Primera División
|01/12/2024
|Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao
|1-2
|Primera División
|25/05/2024
|Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao
|0-1
|Primera División
|02/12/2023
|Athletic Bilbao vs. Rayo Vallecano
|4-0
|Primera División
|05/03/2023
|Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao
|0-0
|Primera División
|17/09/2022
|Athletic Bilbao vs. Rayo Vallecano
|3-2
|Primera División
|23/01/2022
|Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao
|0-1
|Primera División
|21/09/2021
|Athletic Bilbao vs. Rayo Vallecano
|1-2
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Málaga vs. Espanyol — viernes 9 de octubre, 13:00 hs
- Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 08:15 hs
- Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 10:30 hs
- Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 13:00 hs
- Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 06:00 hs
- Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 08:15 hs
- Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 10:30 hs
- Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 13:00 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Rayo Vallecano y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Rayo Vallecano suma 8 puntos en el torneo.
- Athletic Bilbao suma 8 puntos en el torneo.