Sunderland vs. Leeds en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la Premier League

Sunderland y Leeds se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Sunderland recibe a Leeds este domingo 25 de octubre desde las 10:30 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Sunderland llega como el último equipo de la Premier League y necesita cortar una racha de tres derrotas al hilo si no quiere empezar a despegarse del resto.

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Son apenas 4 puntos en 7 fechas para el local, una cifra que empieza a prender alarmas tan temprano en la temporada. Leeds, en cambio, llega con la chance de meterse en la mitad de tabla y sacarle distancia a la pelea de abajo.

La actualidad de ambos equipos

El funcionamiento de Sunderland preocupa: cayó 0-2 de visitante ante Bournemouth, antes había perdido 0-2 de local contra Brighton y previamente se fue goleado 3-5 frente al City. Tres partidos sin sumar que lo dejaron en el fondo de la tabla con apenas 4 unidades en siete presentaciones.

Leeds tiene un andar más tranquilo. Empató 1-1 de local contra Manchester United en su último compromiso, después de caer 1-2 ante Arsenal como visitante y empatar sin goles con Crystal Palace. Son 10 puntos y el octavo puesto, un andar que lo mantiene lejos de la zona de riesgo.

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El historial entre Sunderland y Leeds

El historial entre ambos tiene 76 encuentros y una ligera ventaja para Leeds, que ganó 33 veces por 27 de Sunderland, con 16 empates. En goles también manda el visitante de este domingo: 108 contra 100.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 30/07/2026 Sunderland vs. Leeds 0-1 Club Friendlies 03/03/2026 Leeds vs. Sunderland 0-1 Premier League 28/12/2025 Sunderland vs. Leeds 1-1 Premier League 17/02/2025 Leeds vs. Sunderland 2-1 Championship 04/10/2024 Sunderland vs. Leeds 2-2 Championship 09/04/2024 Leeds vs. Sunderland 0-0 Championship 12/12/2023 Sunderland vs. Leeds 1-0 Championship 07/04/2018 Leeds vs. Sunderland 1-1 Championship 19/08/2017 Sunderland vs. Leeds 0-2 Championship 04/01/2015 Sunderland vs. Leeds 1-0 FA Cup

Horario del partido

México: 10:30 hs

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Por dónde ver el partido

México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: USA Network

USA Network Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

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En síntesis