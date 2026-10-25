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Sunderland vs. Leeds en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la Premier League

Sunderland y Leeds se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Sunderland vs. Leeds, Premier League
Sunderland vs. Leeds, Premier League

Sunderland recibe a Leeds este domingo 25 de octubre desde las 10:30 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Sunderland llega como el último equipo de la Premier League y necesita cortar una racha de tres derrotas al hilo si no quiere empezar a despegarse del resto.

Son apenas 4 puntos en 7 fechas para el local, una cifra que empieza a prender alarmas tan temprano en la temporada. Leeds, en cambio, llega con la chance de meterse en la mitad de tabla y sacarle distancia a la pelea de abajo.

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La actualidad de ambos equipos

El funcionamiento de Sunderland preocupa: cayó 0-2 de visitante ante Bournemouth, antes había perdido 0-2 de local contra Brighton y previamente se fue goleado 3-5 frente al City. Tres partidos sin sumar que lo dejaron en el fondo de la tabla con apenas 4 unidades en siete presentaciones.

Leeds tiene un andar más tranquilo. Empató 1-1 de local contra Manchester United en su último compromiso, después de caer 1-2 ante Arsenal como visitante y empatar sin goles con Crystal Palace. Son 10 puntos y el octavo puesto, un andar que lo mantiene lejos de la zona de riesgo.

El historial entre Sunderland y Leeds

El historial entre ambos tiene 76 encuentros y una ligera ventaja para Leeds, que ganó 33 veces por 27 de Sunderland, con 16 empates. En goles también manda el visitante de este domingo: 108 contra 100.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
30/07/2026Sunderland vs. Leeds0-1Club Friendlies
03/03/2026Leeds vs. Sunderland0-1Premier League
28/12/2025Sunderland vs. Leeds1-1Premier League
17/02/2025Leeds vs. Sunderland2-1Championship
04/10/2024Sunderland vs. Leeds2-2Championship
09/04/2024Leeds vs. Sunderland0-0Championship
12/12/2023Sunderland vs. Leeds1-0Championship
07/04/2018Leeds vs. Sunderland1-1Championship
19/08/2017Sunderland vs. Leeds0-2Championship
04/01/2015Sunderland vs. Leeds1-0FA Cup

Horario del partido

  • México: 10:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: TNT Sports, Max
  • Estados Unidos: USA Network
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Max
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
  • Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
  • Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
  • Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

En síntesis

  • Sunderland y Leeds se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Sunderland suma 4 puntos en el torneo.
  • Leeds suma 10 puntos en el torneo.
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