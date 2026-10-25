Sunderland vs. Leeds en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la Premier League

Sunderland recibe a Leeds este domingo 25 de octubre desde las 10:30 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Sunderland llega como el último equipo de la Premier League y necesita cortar una racha de tres derrotas al hilo si no quiere empezar a despegarse del resto.
Son apenas 4 puntos en 7 fechas para el local, una cifra que empieza a prender alarmas tan temprano en la temporada. Leeds, en cambio, llega con la chance de meterse en la mitad de tabla y sacarle distancia a la pelea de abajo.
La actualidad de ambos equipos
El funcionamiento de Sunderland preocupa: cayó 0-2 de visitante ante Bournemouth, antes había perdido 0-2 de local contra Brighton y previamente se fue goleado 3-5 frente al City. Tres partidos sin sumar que lo dejaron en el fondo de la tabla con apenas 4 unidades en siete presentaciones.
Leeds tiene un andar más tranquilo. Empató 1-1 de local contra Manchester United en su último compromiso, después de caer 1-2 ante Arsenal como visitante y empatar sin goles con Crystal Palace. Son 10 puntos y el octavo puesto, un andar que lo mantiene lejos de la zona de riesgo.
El historial entre Sunderland y Leeds
El historial entre ambos tiene 76 encuentros y una ligera ventaja para Leeds, que ganó 33 veces por 27 de Sunderland, con 16 empates. En goles también manda el visitante de este domingo: 108 contra 100.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|30/07/2026
|Sunderland vs. Leeds
|0-1
|Club Friendlies
|03/03/2026
|Leeds vs. Sunderland
|0-1
|Premier League
|28/12/2025
|Sunderland vs. Leeds
|1-1
|Premier League
|17/02/2025
|Leeds vs. Sunderland
|2-1
|Championship
|04/10/2024
|Sunderland vs. Leeds
|2-2
|Championship
|09/04/2024
|Leeds vs. Sunderland
|0-0
|Championship
|12/12/2023
|Sunderland vs. Leeds
|1-0
|Championship
|07/04/2018
|Leeds vs. Sunderland
|1-1
|Championship
|19/08/2017
|Sunderland vs. Leeds
|0-2
|Championship
|04/01/2015
|Sunderland vs. Leeds
|1-0
|FA Cup
Horario del partido
- México: 10:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: USA Network
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
En síntesis
- Sunderland y Leeds se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Sunderland suma 4 puntos en el torneo.
- Leeds suma 10 puntos en el torneo.