Ricardo La Volpe ha marcado una era en el futbol mexicano, a pesar de que muchas veces fue criticado por la prensa nacional. Tal es así que muchos técnicos lo tomaron como referencia para hacer carrera, y un ejemplo de esto es Miguel Herrera. El actual estratega de Tigres UANL fue dirigido por el Bigotón en aquel Atlante de 1993 y desde entonces se apoyó en su ideología.

En la actualidad, el argentino ya no trabaja más: la última vez que estuvo en un banco de suplentes fue en noviembre del 2019 con el Deportivo Toluca. Ya con 70 años y retirado, sigue analizando el futbol y discutiendo sobre tácticas y estrategias, lo que más disfruta hacer. En esta ocasión, se tomó el tiempo de enviarle una sugerencia al Piojo sobre sus Felinos...

"El caso de Tigres, creo que Herrera todavía no encontró el equipo ideal; tenemos que entender que hay demasiados jugadores de alta calidad. Hay veces que las bajas del equipo, hay veces que no concretas la posesión de balón y se complica, pero considero que es un equipo muy fuerte", comenzó explicando en su canal propio de Youtube.

Más adelante, La Volpe sostuvo: "Herrera va a ir viendo, yo he visto que a veces juega con línea de 3, una alternativa para ser agresivo, pero le falta un poco de trabajo específico en el último tercio de la cancha. En el futbol de ahora, que es muy dinámico, no hay tamto tiempo y espacio como había antes. Es más físico, tienes que tener más clara la salida, saber sacar provecho a esos jugadores de habilidad".

"Para eso, debe haber movimientos específicos y Herrera todavía no los ha encontrado. Hay un apresuramiento por atacar enseguida, eso no, hay que tocar, transitar y cansar al rival con la pelota. No tengo duda que por la calidad de los jugadores, Tigres va a estar peleando el campeonato", sentenció el Bigotón, aconsejando al Piojo para que pueda aspirar por el título.