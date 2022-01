En los últimos días se dio uno de los grandes movimientos de este mercado de pases de Liga MX: Cruz Azul y Monterrey intercambiaron jugadores de Selección Mexicana en vistas al Torneo Clausura 2022. Luis Romo pasó a La Pandilla; mientras que Carlos Rodríguez hizo lo propio con La Máquina. Sin embargo, nada de esto pudo haber ocurrido ya que días antes Lucho estuvo realmente cerca de ser refuerzo de otro equipo importante de México.

Tal como indicó Reforma Cancha en la columna de SanCadillaNorte, el primer equipo de la ciudad de Monterrey en interesarse por el pase de Lucho fue Tigres UANL. Cruz Azul ofreció al mediocampista de 26 años al conjunto Felino y por supuesto que hubo una respuesta positiva por parte de la directiva, pero lamentablemente las negociaciones se estancaron porque un jugador se negó a ser moneda de cambio.

Al ver su alto precio, el Auriazul trató de hacer un intercambio de elementos tal como hizo Rayados posteriormente. Ofreció a Carlos Salcedo, zaguero central de 28 años que finaliza contrato con el club el 31 de diciembre de este 2022. Claro, Tigres está buscando venderlo o sacarle provecho a su ficha antes de que sea demasiado tarde y se largue en condición de agente libre.

El Titán no vio con buenos ojos este cambio de aire, por lo que rechazó ser incluido en el trueque y le quitó a los Regiomontanos la posibilidad de hacerse con uno de los mejores mediocampistas del futbol mexicano. La oferta de La Máquina no convenció al ex Chivas y Fiorentina, por lo que tomó la decisión de decir que no y seguir buscando un nuevo rumbo. Su objetivo es sabido: volver a Europa.

Horas después, Cruz Azul se comunicó con el vecino de Tigres y logró lo que quería: acomodar a Luis Romo en otro club. Si bien la idea principal era venderlo, el intercambio por Charly Rodríguez los sedujo y terminaron fichando a una de las grandes joyas de la Liga MX. Al final todos terminaron ganando menos el Auriazul, por supuesto, que deberá seguir a la espera de ofertas por Salcedo.