Mientras el mercado de fichajes de verano fluye para muchos equipos del futbol mexicano, Tigres UANL no se mueve con tanta fuerza, aunque sí podría buscar algunos refuerzos en puestos puntuales. Mientras tanto, los Felinos saben que algunos futbolistas de su plantilla son seguidos desde fuera. Y uno de los casos más emblemáticos es el de Carlos González.

El delantero paraguayo aún no ha logrado dar el salto con la playera Universitaria, y en paralelo, durante este periodo de transferencias ya ha sonado como posible refuerzo de Toluca, Cruz Azul y Pumas UNAM, aunque de momento no hay nada concretado. La posibilidad de perderlo no le hace nada de gracia al entrenador.

En diálogo con W Deportes, Miguel Herrera admitió que sí han habido ofertas por Charly, y deseó poder mantenerlo para el próximo campeonato, al igual que a toda su plantilla actual: “Ha habido propuestas por Charly, pero hoy el equipo está completo, esperemos mantenerlo así. No estamos desesperados e iremos viendo conforme se vayan dando las circunstancias".

El papelón de Tigres contra Atlas

La semifinal entre Tigres y Atlas por el Clausura 2022 fue una de las más cardíacas de los últimos tiempos en el futbol mexicano, donde los Felinos parecieron quedar a las puertas tras un agónico gol Rojinegro, pero finalmente fueron descalificados en el escritorio tras el error del Piojo Herrera, quien rebasó la cantidad de No Formados en México permitidos en cancha.

Sobre este importante error que tanta controversia generó, Herrera admitió: “El equipo está bien, estamos completos, nos quedamos a un error mío de llegar a la final, en el último minuto nos anotan gol y de mi parte hay que estar al pendiente del reglamento, eso nos pasó factura. Yo entré al vestidor al medio tiempo y de repente se me acerca Hugo Ayala y me dijo que le dolía la espalda, entonces pensamos en poner a Guido que lo venía haciendo bien de central”.