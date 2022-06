El Deportivo Toluca quiere romper el mercado de pases y lo ha demostrado con su fuerte interés por dos delanteros de renombre internacional y que han jugado en verdaderos gigantes de Europa en la última temporada. El primero es Edinson Cavani, quien saldrá del Manchester United y está analizando propuestas para llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar 2022. El segundo es Luuk de Jong, quien se desempeñó en el F.C. Barcelona en condición de préstamo.

Si bien por el momento el uruguayo no ha dado una respuesta y sigue buscando opciones, los Diablos Rojos no se han quedado de brazos cruzados esperándolo y han acelerado para contratar al neerlandés de 31 años. Aprovechando que no se quedaría en el Sevilla (dueño de su pase) de cara al próximo campeonato, el conjunto mexicano quiere dar el salto de calidad y va por muy buen camino...

Los directivos escarlatas están dispuestos a realizar una fuerte inversión económica por el centrodelantero de 1,88 metros ya que lo ven como una pieza fundamental para apuntar a pelear por el título. Sin embargo, lo más importante no es eso, sino lo que quiera el jugador. Y la respuesta va a caer muy bien: ha dado el "Sí" ante esta posibilidad y ve con buenos ojos fichar por los Choriceros.

José Manuel García, periodista español, resaltó hace instantes a través de sus redes sociales que el experimentado atacante tiene pláticas avanzadas con los Diablos Rojos. "Luuk de Jong ha dado su consentimiento al Toluca mexicano. Hay negociación en curso con el Sevilla", aseguró en su cuenta de Twitter. Así es: romperían el mercado de pases de cara al Clausura 2022 de Liga MX.

Los números de Luuk de Jong en su carrera

Luuk de Jong, el goleador que podría jugar en la Liga MX a través del Deportivo Toluca, jugó un total de 523 partidos en su carrera: anotó 208 tantos y conquistó 10 títulos, siendo la UEFA Europa League de 2020 la más importante (MVP de la Final). Vistió las playeras de: De Graafschap Doetinchem, FC Twente, Borussia Mönchengladbach, Newcastle, Sevilla y Barcelona.