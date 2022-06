Hay muy buenos ánimos en la interna del Deportivo Toluca por el trabajo que se está realizando en la previa del Torneo Apertura 2022 de Liga MX. El equipo debe mejorar, está claro, por lo que el plantel está realizando una intensa pretemporada (iniciada el 29 de mayo) y la directiva le está cumpliendo a Ignacio Ambriz con los fichajes. Tiago Volpi, Sebastián Saucedo, Jean Meneses, Andrés Mosquera y Fernando Navarro se sumaron a los Diablos Rojos y todavía no se retiran del mercado...

Sin embargo, como suele suceder, no todo es color de rosa. El conjunto escarlata está sufriendo con el estado físico de una de sus figuras estelares: Haret Ortega. El joven zaguero central de 22 años es una pieza fundamental en el sistema de Nacho, pero está atravesando una lesión en la rodilla y podría ausentarse de la actividad por un tiempo. ¿La gran intranquilidad? Una posible operación.

Tal como informó el periodista Juan Carlos Cartagena para Plana Mayor, el exelemento del Club América "genera preocupación" en la institución ya que aún no se sabe si podrá librarse de pasar por el quirófano. Y si bien hay esperanza de que no requiera una cirugía, es más que evidente que no podrá realizar la pretemporada al 100% y no llegará al Torneo Apertura 2022 de Liga MX en las mejores condiciones.

Cuando el físico se lo permitió, Haret Ortega ha sido titular indiscutido en los Diablos Rojos y supo marcar la diferencia a pesar de que no estuvo muy bien acompañado en la zona defensiva. En la última temporada disputó 29 partidos: marcó 4 goles, repartió 2 asistencias, mantuvo 5 vallas invictas y recibió el llamado de Gerardo Martino para la Selección Mexicana (jugó un amistoso vs. Ecuador en octubre de 2021).

La dupla central titular para el inicio del Apertura 2022

El Toluca, entonces, deberá apuntar a que Ortega esté recuperado al 100% con el Torneo Apertura 2022 de Liga MX ya comenzado. La dupla central que escogería Ignacio Ambriz sería con Andrés Mosquera, elemento colombiano que fichó proveniente del León, y Valber Huerta, chileno que llegó a la institución choricera a inicios de este 2022.