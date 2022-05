En el marco de la primera semifinal del Clausura 2022 de la Liga MX, Tigres UANL no estuvo a la altura de las circunstancias y se llevó una dolorosa goleada del Estadio Jalisco. Atlas, último campeón, se impuso por 3-0 y puso un pie en una nueva final. El equipo dirigido por Diego Cocca superó con creces al de Miguel Herrera. Ahora, todo se definirá en el Estadio Universitario.

Al término del encuentro, el Piojo Herrera compartió su análisis y culpó a la suerte por el mal resultado obtenido en Jalisco: “La verdad es que no tuvimos hoy la suerte de anotar, tuvimos cinco veces el 2-1 y no la metimos, son circunstancias que pasan, así como tuvimos dos goles en no sé cuántos partidos, también hicimos 30 en 17 partidos”, señaló el entrenador en conferencia de prensa.

Asimismo, Herrera no cree que Tigres esté ya sin chances de remontar y meterse en la gran Final del Clausura 2022. Incluso, parece tener claro lo que su equipo tiene que hacer en la vuelta, a disputar en Estadio Universitario: “Tenemos que apostar a atacar, no conocemos otra forma. Reitero, la tuvimos, no la metimos y así se marca el futbol, hay que salir a matar el sábado, no hay vuelta de hoja", remarcó.

Pese a que la afición de los Felinos se mostró muy molesta con la eliminación, Miguel Herrera elije no bajar los brazos: “Esto no se acaba hasta que termine el partido en Monterrey, no tenemos por qué bajar los brazos, tenemos que luchar hasta el último, nos entregamos y trabajamos para eso, entonces no podemos bajar los brazos hasta que termine el partido y ver para qué nos alcanza”, reflexionó el entrenador

Desalentadora estadística para Tigres

La ventaja que obtuvo Atlas en Estadio Jalisco es muy importante, a tal punto de que los Zorros ya se ilusionan con estar en otra Final y por qué no, obtener el bicampeonato. Tigres deberá ir en busca de la épica, ya que Diego Cocca nunca perdió por tres goles en los 75 partidos que dirigió al Atlas, donde mantiene la ilusión de regalarle otra gran alegría a su afición.