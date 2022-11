¡Nuevo torneo a la vista! La Liga MX dio a conocer el calendario del torneo Clausura 2023. La Fase Regular comenzará el viernes 6 de enero y terminará el domingo 30 de abril; el Repechaje se jugará entre el sábado 6 y el domingo 7 de mayo; la liguilla comenzará con los partidos de ida de Cuartos de Final el miércoles 10 de mayo y concluirá con el partido de vuelta de la Final el domingo 28 de mayo.

El futbol de estufa calienta paulatinamente. Lo más significativo de las últimas horas fue la presentación de Diego Cocca como director técnico de los Tigres mientras que el Atlas está por cerrar a un volante ofensivo uruguayo que antes jugó para el América y el Santos.

Diego Cocca sin problemas con la edad

La veteranía del plantel de los Tigres que fue criticada por Miguel Herrera con una declaración que devino en su destitución, no representa problema para Diego Cocca quien fue presentado como nuevo director técnico de los felinos: "A mí, el tema de la edad no me preocupa tanto, me preocupan los rendimientos. Si el jugador rinde no me importa mucho la edad, sino que rinda. Lo que necesita el equipo es que tenga que participar, lo que participe en mi función, bienvenido sea. Es muy difícil hablar del equipo con sólo mirarlo, hay que trabajarlo. Vamos a hacer una pretemporada y ahí tendré una idea más clara".

¿Cuándo inicia el torneo Clausura 2023 de la Liga MX?

Se dio a conocer de manera oficial el calendario de partidos del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. La primera jornada se jugará entre el viernes 6 y el lunes 9 de enero con los siguientes partidos: Necaxa-Atlético de San Luis, Mazatlán-León, América-Querétaro, Atlas-Toluca, Monterrey-Guadalajara, Pumas-Juárez, Santos-Tigres, Tijuana-Cruz Azul y Pachuca-Puebla.