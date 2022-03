En la jornada de hoy se llevará a cabo una reunión clave para definir el futuro del Club Querétaro en los primeros planos del futbol mexicano. Claro, luego de todos los hechos lamentables que tuvieron lugar en el Estadio de La Corregidora, los máximos directivos quieren tomar drásticas decisiones para que este tipo de disturbios no se repitan nunca más. ¿Por qué los Gallos Blancos no serán desafiliados?

Yon De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, determinaron que fueran los dueños de los equipos quienes resuelvan el caso del Albiazul. Es por eso que en las próximas horas se desarrollará una reunión extraordinaria, en la que se decidirá qué sucederá con el conjunto de Gabriel Solares. Si bien la primera intención era quitarlos de la competencia, hubo un grupo empresarial que lo evitó. A continuación, todos los detalles compartidos por David Medrano.

"El lunes por la mañana la decisión era la de desafiliar a Gallos, sin embargo, en el transcurso del día las cosas fueron cambiando, ya que Grupo Pachuca intercedió para que no se llegara a esa instancia y se pensara en los inversionistas y en todos los trabajadores, incluidos jugadores y cuerpos técnicos, y el precedente que se podría dejar asentado para futuras ocasiones", señaló el periodista para Récord.

Más adelante completó: "La Federación y la Liga MX presentarán una propuesta a los dueños y la intención es que se acepte y no caer en un circo romano donde se tenga que votar a favor o en contra. Hasta anoche todo apuntaba a un veto superior a un año o indefinido, la expulsión de la directiva y que Gallos juegue a puerta cerrada fuera de Querétaro por lo menos un año. Lo que tienen claro dueños y federativos es que la sanción tiene que ser ejemplar, para evitar que FIFA se pueda inconformar".

Querétaro no será desafiliado, pero sí tendrá sanciones

Tal como se puede leer en la columna de David Medrano, si bien el Querétaro no será desafiliado de Liga MX sufrirá importantes sanciones. Esto, con la clara intención de que los directivos de FIFA, institución que gobierna las federaciones de fútbol en todo el planeta, no queden en desacuerdo. Los que terminarán padeciendo las consecuencias serán los reales fanáticos de los Gallos, quienes no podrán asistir a La Corregidora a ver al equipo de sus amores por un largo tiempo.