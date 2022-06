El Apertura 2022 de la Liga MX empezará, recién, el viernes 1 de julio. Las directivas de los diferentes equipos tendrán tiempo de sobra para realizar movimientos en el mercado de pases de verano, que ya está circulando con velocidad y que lo seguirá haciendo durante el mes de junio. ¿Quieres tener todos los detalles del periodo de transferencias? Sigue aquí el MINUTO A MINUTO de las noticias más importantes.

2 DE JUNIO

- Adiós a un histórico de Cruz Azul. De acuerdo con la información que brindó Mediotiempo en su sitio web, la directiva del cuadro de La Noria y Pablo Aguilar rompieron pláticas. No habrá renovación. A sus 35 años de edad, el paraguayo maneja dos alternativas para seguir en Sudamérica y ambas serían en su país.

- ¿América y Monterrey quieren a Julián Quiñones? Atlas ya pensó en lo importante que fue para la consagración del bicampeonato del equipo de Diego Cocca y le puso un precio a su carta. El periodista Pedro Aquino Flores informó que el cuadro rojinegro lo tasó en 10 millones de dólares. Un valor de locura.

- ¡Marco Fabián definió su futuro! A pesar de los rumores que lo ubicaban en la lista de deseos de Matías Almeyda para el AEK Atenas de Grecia, el centrocampista ofensivo surgido de la cantera de las Chivas de Guadalajara recibió la confianza de Gabriel Caballero para seguir como alternativa en el Mazatlán FC.

1 DE JUNIO

- Hernán Cristante realizó su primer gran movimiento desde que llegó a la dirección técnica de FC Juárez. El ex Querétaro y Toluca le dio las gracias a cinco futbolistas que ya no iban a ser tenidos en cuenta en el próximo Apertura 2022 de la Liga MX. Paul Aguilar, Martín Galván, Francisco Contreras, Joaquín Esquivel y Flavio Santos no seguirán en el conjunto fronterizo. Ahora deberá rearmarse para competir en el torneo.

- El Necaxa de Jaime Lozano se está conformando para pelear. A través de las redes, el club de Aguascalientes dio a conocer las primeras bajas: Fernando González, Alan Medina y Alonso Escoboza. Para solventar las ausencias, los hidrocálidos contarán con el regreso de Vicente Poggi, quien estuvo a préstamo en la Liga de Expansión MX y la contratación de Ricardo Monreal, que llega de Pumas Tabasco.