La llegada de Ricardo Ferretti a la dirección técnica de Cruz Azul cambió completamente la dinámica del club. No solo logró obtener resultados positivos, sino que también consiguió una identidad de juego. 'La Máquina' se caracteriza por tener un futbol basado en la solvencia defensiva, ya que a partir de allí construyen el ataque.

Es cierto que el estilo futbolístico de Cruz Azul no es demasiado vistoso, pero le ha servido para colocarse cómodamente dentro de la zona de repechaje. De hecho, una victoria frente a Querétaro, los pondría solamente a 3 puntos de Toluca, quien es el último que clasifica a la liguilla. Por lo tanto, es un duelo más que clave.

¿Quién reemplazará a Rodolfo Rotondi en el Querétaro vs. Cruz Azul?

La realidad es que una de las grandes claves del éxito de Cruz Azul ha sido Rodolfo Rotondi, debido a la importancia que tiene el equipo. No obstante, el futbolista argentino sufrió un desgarro y no estará disponible para enfrentar a Querétaro. Por lo tanto, es una baja bastante sensible considerando que no solo aporta acciones ofensivas, sino también en el retroceso.

Debido a esta situación, se estima que el 'Tuca' Ferretti reemplazaría a Rotondi con Alonso Escoboza, quien ha tenido rendimientos interesantes desde su llegada. Si bien no es un cambio ideal, la intención del entrenador es no cambiar el esquema de juego. Entonces, su intención es que el lateral de 30 años sea titular.

Lo concreto es que Cruz Azul tiene una oportunidad de oro para poder acercarse a los primeros puestos. Sobre todo considerando que las últimas 5 fechas del campeonato serán bastante complicadas. 'La Máquina' todavía debe enfrentarse a Pachuca, León, América, Chivas y Santos Laguna.