La nómina de Tigres no necesita presentación. Miguel Herrera tiene en sus manos un plantel con un potencial que se pierde de vista y que representa una enorme garantía para pelear por los objetivos más ambiciosos en cada semestre, siendo el Clausura 2022 la máxima prioridad del cuadro regio en este tramo del año.

Pero los Tigres ya no rugen igual. El equipo comenzó el torneo haciendo gala de su contundencia de cara al arco y presentando registros sumamente importantes, con lo cual no tuvieron ningún tipo de inconvenientes para asegurar un lugar en los Cuartos de Final. Pero ahora todo luce muy diferente y esa versión de los Felinos parece haber quedado muy atrás.

Hasta la victoria contra Toluca por 3-1 en partido correspondiente a la Jornada 14, los del Piojo Herrera presumían de números que demostraban una finalización cinco estrellas: 29 goles a favor y un André-Pierre Gignac en estado de gracia, como en sus mejores años y caminando con paso firme hacia la conquista de un nuevo título de goleo.

Lo que vino después

Luego de la goleada ante los Diablos, Tigres ha sido un equipo completamente distinto y al que no le ha sobrado nada para llegar a las Semifinales de la Liguilla. Los Felinos solo han marcado en dos oportunidades: un gol en el empate contra Atlas en la Jornada 17 y otro en la ida de los Cuartos de Final contra Cruz Azul.

Esto representa un declive alarmante en la producción ofensiva del equipo de Herrera. Hasta la Jornada 14 registraban un promedio de dos goles por partido, pero luego esas estadísticas cambiaron de manera radical y actualmente se ubican en 0,3 goles por partido disputado en el Clausura 2022.

Y esta sequía de Tigres es directamente proporcional a la de Gignac, quien precisamente no marca desde aquel partido contra Toluca. El francés tiene más de un mes divorciado de las redes y al equipo le ha costado mucho mantener el nivel sin el valioso aporte de su máxima figura en el frente de ataque.

No hay mañana

Sin duda, es el peor momento para tener la pólvora mojada. Ya lo pagó caro el equipo de Herrera en la ida de las Semifinales, cayendo ante Atlas por el contundente marcador de 3-0 y ahora teniendo la obligación de hacer un partido perfecto para conseguir el boleto a la gran Final, como bien lo expresó el Piojo previo al partido.

“Somos el equipo que más goles hizo en el año futbolístico, si no son argumentos esos no veo otros. Durante dos tornos se atacó bien y tuvo al campeón goleador en dos torneos, este es un argumento. Si no hubiéramos sido contundentes, no hubiéramos tenido a los líderes de goleo y no tuviéramos argumentos para dar la vuelta”, dijo Herrera sobre la estado de la eliminatoria.

La posición en la tabla general es un aliado muy valioso para Tigres en esta circunstancia, pues le alcanzaría con igualar el global para conseguir el boleto. Sin embargo, todas las posibilidades de conseguir la hazaña ante el campeón pasan, necesariamente, por recuperar esas sensaciones que convirtieron a los Felinos en uno de los más temidos durante casi todo el Clausura 2022.