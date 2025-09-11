¿América y Toluca ni al podio? Se conoció el mejor equipo de la Liga MX según el Ranking de septiembre de la IFFHS

Un objetivo para los clubes es estar entre los mejores del mundo. Los equipos compiten por ser los dominadores tanto en los torneos locales como en los internacionales. Para tener un orden, muchas organizaciones arman una serie de clasificaciones para tener una noción, desde su punto de vista, de cuáles son los mejores.

Un ranking con mucho reconocimiento en el mundo del futbol es el de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), que mes a mes ordena a los clubes en una lista por medio de una serie de puntos otorgados en base a los rendimientos deportivos en los últimos 12 meses.

Con la mitad del 2025 transcurrido, PSG lidera la actual tabla publicada en septiembre, seguido por Real Madrid y Chelsea. Para completar el Top-5, Inter y Barcelona se suman. El mejor equipo del continente americano que aparece es Flamengo en el puesto 8.

Puesto Club País 73 Sporting Braga Portugal 74 Copenhague Dinamarca 75 Al-Ahly Egipto 76 Cruz Azul México 77 Legia Varsovia Polonia 78 Libertad Paraguay 79 Jagiellonia Białystok Polonia

En el caso de los clubes de México, el mejor posicionado es Cruz Azul, quien está en el lugar 76, que tuvo con la Concachampions 2025 su mayor éxito deportivo en el último año. Con respecto al mes anterior se ubicaba 3 puestos más arriba. El plano internacional y un correcto andar en el plano nacional le dio la oportunidad para sumar puntos.

Por encima de la Máquina Cementera se ubican clubes como Sporting Braga de Porotugal, Copenhague de Dinamarca y Al-Ahly de Egipto. En tanto, por debajo se sitúan equipos como Legia Varsovia de Polonia, Libertad de Paraguay y el también club polaco, Jagiellonia Białystok.

¿Qué otros equipos de la Liga MX aparecen?

Además del cuadro celeste también aparecen en el listado Rayados (132), Tigres (195), América (205), Toluca (302), Pumas (314), Pachuca (386) y Chivas (489). Los que no aparecen de la Primera División en el Top 500 del mundo son León, Necaxa, Juárez, Mazatlán, Atlas, Querétaro, Atlético San Luis, Puebla, Santos Laguna y Xolos.