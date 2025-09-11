Es tendencia:
¿América y Toluca ni al podio? Se conoció el mejor equipo de la Liga MX según el Ranking de septiembre de la IFFHS

El prestigioso organismo actualizó su ranking de clubes y ni las Águilas ni los Diablos Rojos son los mejores de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

La IFFHS actualizó su ranking de clubes y ni América ni Toluca son los mejores de la Liga MX
Un objetivo para los clubes es estar entre los mejores del mundo. Los equipos compiten por ser los dominadores tanto en los torneos locales como en los internacionales. Para tener un orden, muchas organizaciones arman una serie de clasificaciones para tener una noción, desde su punto de vista, de cuáles son los mejores. 

Un ranking con mucho reconocimiento en el mundo del futbol es el de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), que mes a mes ordena a los clubes en una lista por medio de una serie de puntos otorgados en base a los rendimientos deportivos en los últimos 12 meses. 

Con la mitad del 2025 transcurrido, PSG lidera la actual tabla publicada en septiembre, seguido por Real Madrid y Chelsea. Para completar el Top-5, Inter y Barcelona se suman. El mejor equipo del continente americano que aparece es Flamengo en el puesto 8.  

PuestoClubPaís
73Sporting BragaPortugal
74CopenhagueDinamarca
75Al-AhlyEgipto
76Cruz AzulMéxico
77Legia VarsoviaPolonia
78LibertadParaguay
79Jagiellonia BiałystokPolonia

En el caso de los clubes de México, el mejor posicionado es Cruz Azul, quien está en el lugar 76, que tuvo con la Concachampions 2025 su mayor éxito deportivo en el último año. Con respecto al mes anterior se ubicaba 3 puestos más arriba. El plano internacional y un correcto andar en el plano nacional le dio la oportunidad para sumar puntos. 

Por encima de la Máquina Cementera se ubican clubes como Sporting Braga de Porotugal, Copenhague de Dinamarca y Al-Ahly de Egipto. En tanto, por debajo se sitúan equipos como Legia Varsovia de Polonia, Libertad de Paraguay y el también club polaco, Jagiellonia Białystok.

¿Qué otros equipos de la Liga MX aparecen?  

Además del cuadro celeste también aparecen en el listado Rayados (132), Tigres (195), América (205), Toluca (302), Pumas (314), Pachuca (386) y Chivas (489). Los que no aparecen de la Primera División en el Top 500 del mundo son León, Necaxa, Juárez, Mazatlán, Atlas, Querétaro, Atlético San Luis, Puebla, Santos Laguna y Xolos. 

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
