Mucho tiempo ha pasado desde que el Club América no pudo aprovechar su oportunidad de lograr el tetracampeonato, en aquella final del 25 de mayo ante el Toluca. Las heridas todavía están abiertas en el ‘Nido’, que lamentan no haber podido quedarse con cuatro trofeos al hilo y extender en el tiempo su predominio definido en el futbol mexicano.

Casi cuatro meses después de esa derrota dolorosa, André Jardine, director técnico de las ‘Águilas’, recordó la caída en la definición del título ante los ‘Diablos Rojos’ y se deshizo en elogios para el conjunto escarlata, que pudo vencer al invencible tricampeón y volver a conquistar la Liga MX luego de una década y media de desilusiones.

El exitoso entrenador brasileño mantuvo una entrevista televisiva con el programa Línea de 4 de la señal de TUDN, donde argumentó que los ‘Diablos Rojos’ habían hecho los méritos suficientes para coronar en ese Torneo Clausura, y que fue el fruto a un buen trabajo de la institución choricera durante mucho tiempo que dio resultado.

“Internamente yo creo que primero todos aquí en el club debemos de tener una dosis de humildad, de entender que esto es futbol, que hay otros equipos que vienen trabajando muy fuerte e invirtiendo muy pesado para también tener sus chances de salir campeón; entonces para mí Toluca es un justo campeón, por todo lo que hicieron, no solamente los jugadores, me refiero al club como inversión, como planificamiento, contrataron un gran entrenador que ya conoce la Liga y ya había sido campeón, contrataciones importantes…”, se explayó André Jardine en la conversación con el panel de periodistas, sincerándose en profundidad sobre aquella frustración en la final.

El DT del América reconoció que en un duelo tan parejo, Toluca se lo llevó por dar un porcentaje más y que ya era hora que alguien frenara a su equipo. “Había un rival que claramente eran difícil de dividir las chances, realmente estábamos dividiendo las chances, porque del otro lado yo veía tan buenos jugadores como nosotros; entonces cuando pierdes aún más del detalle, de una pelota parada, también porque defendimos en campo rival y esto acabó dando una cierta ventaja a Toluca en la vuelta; me parece tener una dosis de humildad y de ver que esto va a pasar y que no es anormal que pase, lo anormal sería que siguiéramos ganando y ganando en una liga tan competitiva donde compites siempre con cinco o seis equipos con chances de ser campeón”, sostuvo el timonel del equipo capitalino, que intentará con trabajo volver a llevar a las Águilas a la gloria.

En este sentido, André Jardine volvió a poner a Toluca como contendiente para el Torneo Apertura 2025 y aseguró que este nuevo campeonato tendrá un mayor grado de dificultad, ya que con el paso del tiempo hay más y más equipos mexicanos con capacidad económica y recursos para reforzar sus plantillas y eso hace más pareja todavía la competencia. ¿Podrá superar las adversidades y poner al América nuevamente en lo más alto?