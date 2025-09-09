Es tendencia:
Días y horarios para la jornada 8 del Apertura 2025: cuándo y dónde ver cada juego de Liga MX

Conoce cómo se disputará la octava jornada, en la reanudación del campeonato del futbol mexicano.

Por Martín Zajic

Regresa el futbol mexicano tras la jornada FIFA.
© Getty ImagesRegresa el futbol mexicano tras la jornada FIFA.

Luego del parón de selecciones nacionales, retorna la actividad oficial en el futbol mexicano: este fin de semana se llevará a cabo la jornada 8 del Torneo Apertura 2025, superando así la primera mitad de la fase regular del campeonato. A continuación, entérate todos los detalles sobre esta nueva fecha de la Liga MX en su reanudación.

¿Quién es el líder del Torneo Apertura 2025 previo a la jornada 8?

El equipo que llega en lo más alto de la tabla a la octava jornada es el Club de Futbol Monterrey, que ha podido cosechar 18 puntos de los 21 disputados hasta el momento, producto de seis victorias y una sola caída (todavía no ha empatado en el certamen). Sólo un punto por detrás tiene dos perseguidores inmediatos y no debe descuidarse.

Rayados, el equipo sensación del inicio del Apertura [Foto: Getty]

Rayados, el equipo sensación del inicio del Apertura [Foto: Getty]

Las posiciones del Torneo Apertura 2025 antes de la jornada 8:

¿Cuándo comienza la jornada 8 del Torneo Apertura 2025?

La octava jornada de esta fase regular dará inicio este viernes 12 de septiembre, día que tendrá una agenda doble: contará con dos compromisos, de los cuales el que abre la fecha será el que protagonicen Necaxa y FC Juárez en Aguascalientes, desde las 19.00 hora CDMX. Será sólo el arranque de una extensa actividad de fin de semana.

Días, horarios y TV de la jornada 8 del Torneo Apertura 2025:

En este desglose, la programación completa de la octava jornada del campeonato del segundo semestre del futbol mexicano:

Viernes 12 de septiembre:
  • Necaxa vs. FC Juárez: 19.00 horas por Claro Sports y Pluto TV.
  • Mazatlán vs. Pumas: 20.00 horas por Caliente TV y Azteca 7.
Sábado 13 de septiembre:
  • Pachuca vs. Cruz Azul: 17.00 horas por Caliente TV.
  • Atlas vs. Santos Laguna: 19.00 horas por ViX Premium.
  • Tigres UANL vs. Club León: 19.00 horas por Caliente TV y Azteca Deportes Network.
  • Toluca vs. Puebla: 21.00 horas por Caliente TV.
  • América vs. Chivas: 21.15 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.
Domingo 14 de septiembre:
  • Querétaro vs. Monterrey: 17.00 horas por Caliente TV.
  • Atlético San Luis vs. Xolos: 19.00 horas por ESPN y Disney+.
martín zajic
Martín Zajic
