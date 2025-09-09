Luego del parón de selecciones nacionales, retorna la actividad oficial en el futbol mexicano: este fin de semana se llevará a cabo la jornada 8 del Torneo Apertura 2025, superando así la primera mitad de la fase regular del campeonato. A continuación, entérate todos los detalles sobre esta nueva fecha de la Liga MX en su reanudación.
¿Quién es el líder del Torneo Apertura 2025 previo a la jornada 8?
El equipo que llega en lo más alto de la tabla a la octava jornada es el Club de Futbol Monterrey, que ha podido cosechar 18 puntos de los 21 disputados hasta el momento, producto de seis victorias y una sola caída (todavía no ha empatado en el certamen). Sólo un punto por detrás tiene dos perseguidores inmediatos y no debe descuidarse.
Rayados, el equipo sensación del inicio del Apertura [Foto: Getty]
Las posiciones del Torneo Apertura 2025 antes de la jornada 8:
¿Cuándo comienza la jornada 8 del Torneo Apertura 2025?
La octava jornada de esta fase regular dará inicio este viernes 12 de septiembre, día que tendrá una agenda doble: contará con dos compromisos, de los cuales el que abre la fecha será el que protagonicen Necaxa y FC Juárez en Aguascalientes, desde las 19.00 hora CDMX. Será sólo el arranque de una extensa actividad de fin de semana.
Días, horarios y TV de la jornada 8 del Torneo Apertura 2025:
En este desglose, la programación completa de la octava jornada del campeonato del segundo semestre del futbol mexicano:
Viernes 12 de septiembre:
- Necaxa vs. FC Juárez: 19.00 horas por Claro Sports y Pluto TV.
- Mazatlán vs. Pumas: 20.00 horas por Caliente TV y Azteca 7.
Sábado 13 de septiembre:
- Pachuca vs. Cruz Azul: 17.00 horas por Caliente TV.
- Atlas vs. Santos Laguna: 19.00 horas por ViX Premium.
- Tigres UANL vs. Club León: 19.00 horas por Caliente TV y Azteca Deportes Network.
- Toluca vs. Puebla: 21.00 horas por Caliente TV.
- América vs. Chivas: 21.15 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.
Domingo 14 de septiembre:
- Querétaro vs. Monterrey: 17.00 horas por Caliente TV.
- Atlético San Luis vs. Xolos: 19.00 horas por ESPN y Disney+.
