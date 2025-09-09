Luego del parón de selecciones nacionales, retorna la actividad oficial en el futbol mexicano: este fin de semana se llevará a cabo la jornada 8 del Torneo Apertura 2025, superando así la primera mitad de la fase regular del campeonato. A continuación, entérate todos los detalles sobre esta nueva fecha de la Liga MX en su reanudación.

¿Quién es el líder del Torneo Apertura 2025 previo a la jornada 8?

El equipo que llega en lo más alto de la tabla a la octava jornada es el Club de Futbol Monterrey, que ha podido cosechar 18 puntos de los 21 disputados hasta el momento, producto de seis victorias y una sola caída (todavía no ha empatado en el certamen). Sólo un punto por detrás tiene dos perseguidores inmediatos y no debe descuidarse.

Rayados, el equipo sensación del inicio del Apertura [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Las posiciones del Torneo Apertura 2025 antes de la jornada 8:

¿Cuándo comienza la jornada 8 del Torneo Apertura 2025?

La octava jornada de esta fase regular dará inicio este viernes 12 de septiembre, día que tendrá una agenda doble: contará con dos compromisos, de los cuales el que abre la fecha será el que protagonicen Necaxa y FC Juárez en Aguascalientes, desde las 19.00 hora CDMX. Será sólo el arranque de una extensa actividad de fin de semana.

ver también Se lamenta Pumas UNAM: tuvo a un crack mundial a un paso pero se bajó a última hora del mercado

Días, horarios y TV de la jornada 8 del Torneo Apertura 2025:

En este desglose, la programación completa de la octava jornada del campeonato del segundo semestre del futbol mexicano:

Publicidad

Publicidad

Viernes 12 de septiembre:

Necaxa vs. FC Juárez: 19.00 horas por Claro Sports y Pluto TV.

19.00 horas por Claro Sports y Pluto TV. Mazatlán vs. Pumas: 20.00 horas por Caliente TV y Azteca 7.

Sábado 13 de septiembre:

Pachuca vs. Cruz Azul: 17.00 horas por Caliente TV.

17.00 horas por Caliente TV. Atlas vs. Santos Laguna: 19.00 horas por ViX Premium.

19.00 horas por ViX Premium. Tigres UANL vs. Club León: 19.00 horas por Caliente TV y Azteca Deportes Network.

19.00 horas por Caliente TV y Azteca Deportes Network. Toluca vs. Puebla: 21.00 horas por Caliente TV.

21.00 horas por Caliente TV. América vs. Chivas: 21.15 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

Domingo 14 de septiembre:

Querétaro vs. Monterrey: 17.00 horas por Caliente TV.

17.00 horas por Caliente TV. Atlético San Luis vs. Xolos: 19.00 horas por ESPN y Disney+.

Publicidad

Publicidad