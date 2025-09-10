Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

La Inteligencia Artificial predijo el ganador del Clásico Nacional entre América y Chivas

La Inteligencia Artificial se animó a predecir su resultado del Clásico Nacional 2025 que se disputará este sábado 13 de septiembre.

Por Ramiro Canessa

Este próximo sábado llega uno de los partidos más esperados del 2025: el Clásico Nacional entre América y Chivas por el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro se jugará a las 21:15 hs de la CDMX en el Estadio Ciudad de Deportes y coincidirá con otro de los grandes eventos del año, la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford.

Acuerdo cerrado: Pachuca se lleva delantero internacional con experiencia en la Premier League

ver también

Acuerdo cerrado: Pachuca se lleva delantero internacional con experiencia en la Premier League

En los papeles, Las Águilas son favoritos a quedarse con el encuentro, ya que atraviesan un buen momento y están invictos en el torneo. Por su parte, el Rebaño Sagrado ocupa los últimos lugares de la tabla de posiciones y buscará dar la sorpresa.

La historia reciente de los Clásicos en el Azteca favorece al América, lo que podría influir en la confianza de los jugadores. Por ese motivo, la IA pronostica un triunfo para el equipo local que es uno de los candidatos a pelear por el título esta temporada.

Publicidad

“El partido será una batalla de estrategias. América buscará imponer su fútbol de posesión y ataque, mientras que Chivas intentará ser letal en los contragolpes y aprovechar al máximo las oportunidades que genere. La historia reciente de los Clásicos en el Azteca ha sido favorable para el América, lo que podría influir en la confianza de los jugadores”, reveló Gemini.

¡No es en el Apertura 2025! América y Chivas jugarán una nueva edición del Clásico Nacional fuera de México

ver también

¡No es en el Apertura 2025! América y Chivas jugarán una nueva edición del Clásico Nacional fuera de México

Marcador y goleadores del Clásico Nacional

  • Marcador Final: América 2-1 Chivas
  • Minuto 33: Gol de Henry Martín (América) – Tras un centro de Zendejas, remata de cabeza para abrir el marcador.
  • Minuto 58: Gol de Javier “Chicharito” Hernández (Chivas) – Empata el partido tras cazar un balón suelto dentro del área.
  • Minuto 85: Gol de Brian Rodríguez (América) – Sella la victoria con una jugada individual, recortando hacia el centro y sacando un potente disparo inalcanzable para el portero.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Loco Abreu respondió si ve a Gilberto Mora en América o Chivas: ''Seguramente...''
Liga MX

Loco Abreu respondió si ve a Gilberto Mora en América o Chivas: ''Seguramente...''

Liga MX: la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras los juegos del viernes
Liga MX

Liga MX: la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras los juegos del viernes

De no creer: Gilberto Mora dejó en ridículo a la defensa de Chivas y marcó el primero de Xolos
Liga MX

De no creer: Gilberto Mora dejó en ridículo a la defensa de Chivas y marcó el primero de Xolos

Puma Martínez desafiante antes de enfrentar a Jesse Bam Rodríguez: "Lo puedo noquear"
Boxeo

Puma Martínez desafiante antes de enfrentar a Jesse Bam Rodríguez: "Lo puedo noquear"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo