Este próximo sábado llega uno de los partidos más esperados del 2025: el Clásico Nacional entre América y Chivas por el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro se jugará a las 21:15 hs de la CDMX en el Estadio Ciudad de Deportes y coincidirá con otro de los grandes eventos del año, la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford.
En los papeles, Las Águilas son favoritos a quedarse con el encuentro, ya que atraviesan un buen momento y están invictos en el torneo. Por su parte, el Rebaño Sagrado ocupa los últimos lugares de la tabla de posiciones y buscará dar la sorpresa.
La historia reciente de los Clásicos en el Azteca favorece al América, lo que podría influir en la confianza de los jugadores. Por ese motivo, la IA pronostica un triunfo para el equipo local que es uno de los candidatos a pelear por el título esta temporada.
“El partido será una batalla de estrategias. América buscará imponer su fútbol de posesión y ataque, mientras que Chivas intentará ser letal en los contragolpes y aprovechar al máximo las oportunidades que genere. La historia reciente de los Clásicos en el Azteca ha sido favorable para el América, lo que podría influir en la confianza de los jugadores”, reveló Gemini.
Marcador y goleadores del Clásico Nacional
- Marcador Final: América 2-1 Chivas
- Minuto 33: Gol de Henry Martín (América) – Tras un centro de Zendejas, remata de cabeza para abrir el marcador.
- Minuto 58: Gol de Javier “Chicharito” Hernández (Chivas) – Empata el partido tras cazar un balón suelto dentro del área.
- Minuto 85: Gol de Brian Rodríguez (América) – Sella la victoria con una jugada individual, recortando hacia el centro y sacando un potente disparo inalcanzable para el portero.