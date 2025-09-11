Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

Antonio Mohamed eligió entre la Liga MX y la Argentina y sorprendió a todos

El entrenador argentino que dirige al Toluca de México, abrió el debate al elegir entre la liga mexicana y la argentina.

Por Ramiro Canessa

Mohamed puso a la liga mexicana por encima de la liga argentina.
© Getty ImagesMohamed puso a la liga mexicana por encima de la liga argentina.

Muchas ligas del mundo han crecido en los últimos años y una de ellas fue la Liga MX. El torneo ha sido mucho más competitivo con respecto a años atrás y eso se debe a la gran cantidad de figuras que tomaron la decisión de elegir a México como nuevo destino.

¿Anthony Martial a Pumas UNAM? La traba que pone difícil el fichaje del jugador de AEK

ver también

¿Anthony Martial a Pumas UNAM? La traba que pone difícil el fichaje del jugador de AEK

En los últimos meses han llegado futbolistas de élite que supieron brillar en el futbol europeo durante años y que estaban decididos a vivir una etapa totalmente diferente en su carrera futbolística, a pesar de que no sabían con lo que se iban a encontrar.

Más allá de que en muchos lados del mundo menosprecien a la liga, lo cierto es que es muy atractiva y hasta mejor que otras. En muchas ocasiones se ha comparado al futbol argentino con el mexicano, ya que se formó una rivalidad que pocos entienden.

Publicidad

Antonio Mohamed, entrenador argentino que dirige al Toluca, equipo que es el vigente campeón del futbol mexicano, fue entrevistado por el programa Fútbol Picante de ESPN y reveló los motivos por los cuáles la Liga MX es mejor que la Liga Argentina.

André Jardine, DT del América, elogió a Toluca y recordó la final perdida: “Fue un justo campeón”

ver también

André Jardine, DT del América, elogió a Toluca y recordó la final perdida: “Fue un justo campeón”

Antonio Mohamed encendió el debate

Las declaraciones de Antonio Mohamed no tardaron en generar repercusión: “La mexicana es mejor (que la liga argentina) por la calidad de jugadores…”, expresó en primer lugar, reconociendo que hoy por hoy el futbol mexicano está por encima del argentino.

Y luego reveló el motivo por el cuál México está por encima de Argentina: “Hay mucha calidad de jugadores acá. El nivel individual es mejor. Después Argentina tiene 30 equipos y ha bajado el nivel individual, creo que México tiene mejores equipos y mejores jugadores”.

Publicidad
Tweet placeholder
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Jardine rememoró la final Toluca - América, cuatro meses después: "Lo que hicieron..."
Liga MX

Jardine rememoró la final Toluca - América, cuatro meses después: "Lo que hicieron..."

Entrenador de Toluca recibe atención médica urgente y su estado es estable
Futbol Femenil

Entrenador de Toluca recibe atención médica urgente y su estado es estable

Así quedó la tabla de la regla de menores tras la séptima fecha del Apertura 2025
Liga MX

Así quedó la tabla de la regla de menores tras la séptima fecha del Apertura 2025

Más que Ramsey: la astronómica cifra que Anthony Martial quiere cobrar en Pumas
Pumas de la UNAM

Más que Ramsey: la astronómica cifra que Anthony Martial quiere cobrar en Pumas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo