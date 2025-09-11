Muchas ligas del mundo han crecido en los últimos años y una de ellas fue la Liga MX. El torneo ha sido mucho más competitivo con respecto a años atrás y eso se debe a la gran cantidad de figuras que tomaron la decisión de elegir a México como nuevo destino.

En los últimos meses han llegado futbolistas de élite que supieron brillar en el futbol europeo durante años y que estaban decididos a vivir una etapa totalmente diferente en su carrera futbolística, a pesar de que no sabían con lo que se iban a encontrar.

Más allá de que en muchos lados del mundo menosprecien a la liga, lo cierto es que es muy atractiva y hasta mejor que otras. En muchas ocasiones se ha comparado al futbol argentino con el mexicano, ya que se formó una rivalidad que pocos entienden.

Antonio Mohamed, entrenador argentino que dirige al Toluca, equipo que es el vigente campeón del futbol mexicano, fue entrevistado por el programa Fútbol Picante de ESPN y reveló los motivos por los cuáles la Liga MX es mejor que la Liga Argentina.

Antonio Mohamed encendió el debate

Las declaraciones de Antonio Mohamed no tardaron en generar repercusión: “La mexicana es mejor (que la liga argentina) por la calidad de jugadores…”, expresó en primer lugar, reconociendo que hoy por hoy el futbol mexicano está por encima del argentino.

Y luego reveló el motivo por el cuál México está por encima de Argentina: “Hay mucha calidad de jugadores acá. El nivel individual es mejor. Después Argentina tiene 30 equipos y ha bajado el nivel individual, creo que México tiene mejores equipos y mejores jugadores”.

