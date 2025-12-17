Es tendencia:
Dónde ver las transmisiones de los partidos de los 18 equipos de la Liga MX para el torneo Clausura 2026

Aquí es donde podrás ver los partidos de los 18 equipos de la Liga MX para el Clausura 2026.

Por Marilyn Rebollo

Los canales de los 18 equipos de la Liga MX
© Getty ImagesLos canales de los 18 equipos de la Liga MX

Este lunes se dieron a conocer oficialmente los calendarios de la actividad para el Clausura 2026. De acuerdo con lo presentado, el torneo de la Liga MX comenzará el próximo 9 de enero con tres partidos; el Tijuana vs América, Atlas vs Puebla y Mazatlán vs Juárez. Hay que mencionar que este semestre será el último del equipo cañonero.

A partir del siguiente torneo veremos los partidos del Atlante, ya que se habla de la compra del equipo de Mazatlán, por lo que los derechos televisivos ahí podrían cambiar; por una parte los sinaloenses se transmiten por Azteca Deportes, pero hay que recordar que los Potros siempre han tenido un acuerdo especial con Televisa.

Pero por esta temporada seguiremos viendo a los mismos 18 clubes, sólo que en diferentes televisoras y es que hay que mencionar que hubo algunos problemas con varios equipos que al final terminaron por no tener transmisiones en algunos partidos debido a sus situaciones contractuales, pero todo parece indicar que ya hay televisoras definidas para cada uno de los conjuntos.

Dónde ver los partidos de los 18 clubes de la Liga MX

De acuerdo con el listado actualizado, ahora en el tema de Fox habrá varias cadenas que contempla esta televisora debido al sistema de pago que tiene, por lo que especificaremos a cuál pertenece cada una, puesto que ahí se podrán ver algunos de los partidos de estos equipos a partir del siguiente año. Te compartimos todos:

  • Toluca: TUDN, Azteca Deportes, FOX, ViX Premium, FOX One, Tubi.
  • Tigres: Azteca Deportes, FOX One, FOX, Tubi.
  • Rayados: TUDN y ViX Premium.
  • América: TUDN y ViX Premium.
  • Cruz Azul: TUDN y ViX Premium.
  • Necaxa: TUDN, Claro Sports, Azteca Deportes.
  • Atlas: TUDN y ViX Premium.
  • Atlético San Luis: ESPN y Disney+.
  • Mazatlán: Azteca Deportes, Tubi, FOX, FOX One, Tubi.
  • Santos: TUDN y ViX Premium.
  • Xolos: FOX y FOX One.
  • Pumas: TUDN y ViX Premium.
  • Chivas: Prime Video.
  • Puebla: Azteca Deportes, Tubi, FOX, FOX One, Tubi.
  • Mazatlán: Azteca Deportes, Tubi, FOX, FOX One, Tubi.
  • Pachuca: FOX y FOX One.
  • León: FOX y FOX One.
  • Querétaro: FOX y FOX One.
En síntesis

  • Multiplataforma: Equipos como Toluca y Tigres cuentan con la mayor apertura, pudiendo ser vistos tanto en televisión abierta como en diversos sistemas de cable y streaming.
  • Exclusividad: Chivas se mantiene firme con Prime Video, mientras que San Luis es el único equipo que permanece bajo el ecosistema de Disney/ESPN.
  • FOX y sus señales: La cadena FOX dividirá sus juegos entre su señal básica, FOX One (premium) y la plataforma gratuita Tubi.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
