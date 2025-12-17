Este lunes se dieron a conocer oficialmente los calendarios de la actividad para el Clausura 2026. De acuerdo con lo presentado, el torneo de la Liga MX comenzará el próximo 9 de enero con tres partidos; el Tijuana vs América, Atlas vs Puebla y Mazatlán vs Juárez. Hay que mencionar que este semestre será el último del equipo cañonero.

A partir del siguiente torneo veremos los partidos del Atlante, ya que se habla de la compra del equipo de Mazatlán, por lo que los derechos televisivos ahí podrían cambiar; por una parte los sinaloenses se transmiten por Azteca Deportes, pero hay que recordar que los Potros siempre han tenido un acuerdo especial con Televisa.

Pero por esta temporada seguiremos viendo a los mismos 18 clubes, sólo que en diferentes televisoras y es que hay que mencionar que hubo algunos problemas con varios equipos que al final terminaron por no tener transmisiones en algunos partidos debido a sus situaciones contractuales, pero todo parece indicar que ya hay televisoras definidas para cada uno de los conjuntos.

Dónde ver los partidos de los 18 clubes de la Liga MX

De acuerdo con el listado actualizado, ahora en el tema de Fox habrá varias cadenas que contempla esta televisora debido al sistema de pago que tiene, por lo que especificaremos a cuál pertenece cada una, puesto que ahí se podrán ver algunos de los partidos de estos equipos a partir del siguiente año. Te compartimos todos:

Toluca: TUDN, Azteca Deportes, FOX, ViX Premium, FOX One, Tubi.

TUDN, Azteca Deportes, FOX, ViX Premium, FOX One, Tubi. Tigres: Azteca Deportes, FOX One, FOX, Tubi.

Azteca Deportes, FOX One, FOX, Tubi. Rayados: TUDN y ViX Premium.

TUDN y ViX Premium. América: TUDN y ViX Premium.

TUDN y ViX Premium. Cruz Azul: TUDN y ViX Premium.

TUDN y ViX Premium. Necaxa: TUDN, Claro Sports, Azteca Deportes.

TUDN, Claro Sports, Azteca Deportes. Atlas: TUDN y ViX Premium.

TUDN y ViX Premium. Atlético San Luis: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Mazatlán: Azteca Deportes, Tubi, FOX, FOX One, Tubi.

Azteca Deportes, Tubi, FOX, FOX One, Tubi. Santos: TUDN y ViX Premium.

TUDN y ViX Premium. Xolos: FOX y FOX One.

FOX y FOX One. Pumas: TUDN y ViX Premium.

TUDN y ViX Premium. Chivas: Prime Video.

Prime Video. Puebla: Azteca Deportes, Tubi, FOX, FOX One, Tubi.

Azteca Deportes, Tubi, FOX, FOX One, Tubi. Pachuca: FOX y FOX One.

FOX y FOX One. León: FOX y FOX One.

FOX y FOX One. Querétaro: FOX y FOX One.

