Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 13 del Apertura 2026

Ocho equipos ya cumplieron con los 1,170 minutos exigidos por la Liga MX, mientras otros 10 siguen en riesgo de recibir una sanción de tres puntos. Así marcha la tabla de la regla de menores tras la jornada 13 del Apertura 2026

Este miércoles finalizó la jornada doble del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Con las fechas 12 y 13 ya disputadas, solamente quedan cuatro jornadas para definir a los equipos que conseguirán su boleto a la Liguilla.

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En esta etapa del campeonato, cada punto comienza a ser determinante para los clubes que buscan meterse entre los mejores del torneo. Los resultados de las próximas jornadas serán clave para definir los lugares de clasificación y las posiciones de cara a la fase final.

Por su parte, el América sigue siendo más líder que nunca y mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre sus principales perseguidores, Chivas y Cruz Azul. Las Águilas atraviesan un buen momento y buscarán sostener esa diferencia en el tramo decisivo de la fase regular.

Otro aspecto que gana importancia conforme avanza el campeonato es la Regla de Menores. Los equipos deben sumar minutos con futbolistas jóvenes que cumplan con las condiciones establecidas por el reglamento. El objetivo es alcanzar al menos 1,170 minutos durante el torneo, ya que no cumplir con esa exigencia puede traer consecuencias deportivas.

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Hasta el cierre de la jornada 13, ocho clubes ya alcanzaron la cifra requerida: Tijuana, Atlante, América, Necaxa, Atlas, Pachuca, Pumas y Guadalajara. En cambio, Atlético de San Luis, Toluca, León, Cruz Azul, Puebla, Tigres, FC Juárez, Santos Laguna, Querétaro y Monterrey todavía deben completar los minutos que les faltan.

Tabla de la Regla de Menores de la Liga MX tras la jornada 13

Club Cat. 1 (jug./min.) Cat. 2 (jug./min.) Cat. 3 (jug./min.) Cat. 4 (jug./min.) Cat. 5 (jug./min.) Jugadores Minutos totales Minutos válidos Estado / pendientes Tijuana 2 / 915 2 / 654 1 / 50 1 / 496 0 / 0 6 2115 2105 Cumplió Atlante 3 / 1391 2 / 132 1 / 166 1 / 236 0 / 0 7 1925 1861 Cumplió América 4 / 1605 1 / 154 1 / 130 1 / 9 0 / 0 7 1898 1742 Cumplió Necaxa 2 / 950 3 / 755 1 / 17 1 / 13 0 / 0 7 1735 1735 Cumplió Atlas 2 / 776 2 / 491 0 / 0 1 / 111 0 / 0 5 1378 1378 Cumplió Pachuca 2 / 539 2 / 578 2 / 187 2 / 52 0 / 0 8 1356 1356 Cumplió Pumas UNAM 4 / 1281 1 / 8 1 / 45 0 / 0 0 / 0 6 1334 1334 Cumplió Guadalajara 1 / 24 0 / 0 0 / 0 4 / 1303 0 / 0 5 1327 1327 Cumplió Atlético de San Luis 1 / 1061 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 1061 1061 109 Toluca 0 / 0 4 / 1029 1 / 15 0 / 0 0 / 0 5 1044 1008 162 León 2 / 353 2 / 547 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 900 900 270 Cruz Azul 3 / 541 2 / 288 2 / 11 1 / 4 0 / 0 8 844 844 326 Puebla 0 / 0 3 / 696 1 / 115 0 / 0 0 / 0 4 811 811 359 Tigres UANL 1 / 6 2 / 671 0 / 0 3 / 124 0 / 0 6 801 801 369 FC Juárez 2 / 403 1 / 47 1 / 174 3 / 176 0 / 0 7 800 776 394 Santos Laguna 2 / 88 1 / 293 1 / 247 1 / 168 0 / 0 5 796 796 374 Querétaro 2 / 207 3 / 477 0 / 0 1 / 57 0 / 0 6 741 741 429 Monterrey 0 / 0 2 / 541 2 / 112 2 / 41 0 / 0 6 694 694 476

En sintesis

El Club América es líder absoluto del Torneo Apertura 2026 con cuatro puntos de ventaja.

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