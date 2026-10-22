Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 13 del Apertura 2026

Este miércoles finalizó la jornada doble del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Con las fechas 12 y 13 ya disputadas, solamente quedan cuatro jornadas para definir a los equipos que conseguirán su boleto a la Liguilla.
En esta etapa del campeonato, cada punto comienza a ser determinante para los clubes que buscan meterse entre los mejores del torneo. Los resultados de las próximas jornadas serán clave para definir los lugares de clasificación y las posiciones de cara a la fase final.
Por su parte, el América sigue siendo más líder que nunca y mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre sus principales perseguidores, Chivas y Cruz Azul. Las Águilas atraviesan un buen momento y buscarán sostener esa diferencia en el tramo decisivo de la fase regular.
Otro aspecto que gana importancia conforme avanza el campeonato es la Regla de Menores. Los equipos deben sumar minutos con futbolistas jóvenes que cumplan con las condiciones establecidas por el reglamento. El objetivo es alcanzar al menos 1,170 minutos durante el torneo, ya que no cumplir con esa exigencia puede traer consecuencias deportivas.
Hasta el cierre de la jornada 13, ocho clubes ya alcanzaron la cifra requerida: Tijuana, Atlante, América, Necaxa, Atlas, Pachuca, Pumas y Guadalajara. En cambio, Atlético de San Luis, Toluca, León, Cruz Azul, Puebla, Tigres, FC Juárez, Santos Laguna, Querétaro y Monterrey todavía deben completar los minutos que les faltan.
Tabla de la Regla de Menores de la Liga MX tras la jornada 13
|Club
|Cat. 1 (jug./min.)
|Cat. 2 (jug./min.)
|Cat. 3 (jug./min.)
|Cat. 4 (jug./min.)
|Cat. 5 (jug./min.)
|Jugadores
|Minutos totales
|Minutos válidos
|Estado / pendientes
|Tijuana
|2 / 915
|2 / 654
|1 / 50
|1 / 496
|0 / 0
|6
|2115
|2105
|Cumplió
|Atlante
|3 / 1391
|2 / 132
|1 / 166
|1 / 236
|0 / 0
|7
|1925
|1861
|Cumplió
|América
|4 / 1605
|1 / 154
|1 / 130
|1 / 9
|0 / 0
|7
|1898
|1742
|Cumplió
|Necaxa
|2 / 950
|3 / 755
|1 / 17
|1 / 13
|0 / 0
|7
|1735
|1735
|Cumplió
|Atlas
|2 / 776
|2 / 491
|0 / 0
|1 / 111
|0 / 0
|5
|1378
|1378
|Cumplió
|Pachuca
|2 / 539
|2 / 578
|2 / 187
|2 / 52
|0 / 0
|8
|1356
|1356
|Cumplió
|Pumas UNAM
|4 / 1281
|1 / 8
|1 / 45
|0 / 0
|0 / 0
|6
|1334
|1334
|Cumplió
|Guadalajara
|1 / 24
|0 / 0
|0 / 0
|4 / 1303
|0 / 0
|5
|1327
|1327
|Cumplió
|Atlético de San Luis
|1 / 1061
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|1
|1061
|1061
|109
|Toluca
|0 / 0
|4 / 1029
|1 / 15
|0 / 0
|0 / 0
|5
|1044
|1008
|162
|León
|2 / 353
|2 / 547
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|4
|900
|900
|270
|Cruz Azul
|3 / 541
|2 / 288
|2 / 11
|1 / 4
|0 / 0
|8
|844
|844
|326
|Puebla
|0 / 0
|3 / 696
|1 / 115
|0 / 0
|0 / 0
|4
|811
|811
|359
|Tigres UANL
|1 / 6
|2 / 671
|0 / 0
|3 / 124
|0 / 0
|6
|801
|801
|369
|FC Juárez
|2 / 403
|1 / 47
|1 / 174
|3 / 176
|0 / 0
|7
|800
|776
|394
|Santos Laguna
|2 / 88
|1 / 293
|1 / 247
|1 / 168
|0 / 0
|5
|796
|796
|374
|Querétaro
|2 / 207
|3 / 477
|0 / 0
|1 / 57
|0 / 0
|6
|741
|741
|429
|Monterrey
|0 / 0
|2 / 541
|2 / 112
|2 / 41
|0 / 0
|6
|694
|694
|476
Así quedó la tabla de posiciones y de goleo de la Liga MX tras el triunfo de América ante Atlas
En sintesis
- El Club América es líder absoluto del Torneo Apertura 2026 con cuatro puntos de ventaja.
- Ocho clubes de Liga MX ya cumplieron con la cifra requerida de la Regla de Menores.
- Quedan solo cuatro jornadas de la fase regular para definir a los clasificados a Liguilla.