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Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 13 del Apertura 2026

Ocho equipos ya cumplieron con los 1,170 minutos exigidos por la Liga MX, mientras otros 10 siguen en riesgo de recibir una sanción de tres puntos. Así marcha la tabla de la regla de menores tras la jornada 13 del Apertura 2026

Finalizó la jornada 13 del Torneo Apertura 2026.
© Getty ImagesFinalizó la jornada 13 del Torneo Apertura 2026.

Este miércoles finalizó la jornada doble del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Con las fechas 12 y 13 ya disputadas, solamente quedan cuatro jornadas para definir a los equipos que conseguirán su boleto a la Liguilla.

En esta etapa del campeonato, cada punto comienza a ser determinante para los clubes que buscan meterse entre los mejores del torneo. Los resultados de las próximas jornadas serán clave para definir los lugares de clasificación y las posiciones de cara a la fase final.

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Por su parte, el América sigue siendo más líder que nunca y mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre sus principales perseguidores, Chivas y Cruz Azul. Las Águilas atraviesan un buen momento y buscarán sostener esa diferencia en el tramo decisivo de la fase regular.

Otro aspecto que gana importancia conforme avanza el campeonato es la Regla de Menores. Los equipos deben sumar minutos con futbolistas jóvenes que cumplan con las condiciones establecidas por el reglamento. El objetivo es alcanzar al menos 1,170 minutos durante el torneo, ya que no cumplir con esa exigencia puede traer consecuencias deportivas.

Hasta el cierre de la jornada 13, ocho clubes ya alcanzaron la cifra requerida: Tijuana, Atlante, América, Necaxa, Atlas, Pachuca, Pumas y Guadalajara. En cambio, Atlético de San Luis, Toluca, León, Cruz Azul, Puebla, Tigres, FC Juárez, Santos Laguna, Querétaro y Monterrey todavía deben completar los minutos que les faltan.

Tabla de la Regla de Menores de la Liga MX tras la jornada 13

ClubCat. 1 (jug./min.)Cat. 2 (jug./min.)Cat. 3 (jug./min.)Cat. 4 (jug./min.)Cat. 5 (jug./min.)JugadoresMinutos totalesMinutos válidosEstado / pendientes
Tijuana2 / 9152 / 6541 / 501 / 4960 / 0621152105Cumplió
Atlante3 / 13912 / 1321 / 1661 / 2360 / 0719251861Cumplió
América4 / 16051 / 1541 / 1301 / 90 / 0718981742Cumplió
Necaxa2 / 9503 / 7551 / 171 / 130 / 0717351735Cumplió
Atlas2 / 7762 / 4910 / 01 / 1110 / 0513781378Cumplió
Pachuca2 / 5392 / 5782 / 1872 / 520 / 0813561356Cumplió
Pumas UNAM4 / 12811 / 81 / 450 / 00 / 0613341334Cumplió
Guadalajara1 / 240 / 00 / 04 / 13030 / 0513271327Cumplió
Atlético de San Luis1 / 10610 / 00 / 00 / 00 / 0110611061109
Toluca0 / 04 / 10291 / 150 / 00 / 0510441008162
León2 / 3532 / 5470 / 00 / 00 / 04900900270
Cruz Azul3 / 5412 / 2882 / 111 / 40 / 08844844326
Puebla0 / 03 / 6961 / 1150 / 00 / 04811811359
Tigres UANL1 / 62 / 6710 / 03 / 1240 / 06801801369
FC Juárez2 / 4031 / 471 / 1743 / 1760 / 07800776394
Santos Laguna2 / 881 / 2931 / 2471 / 1680 / 05796796374
Querétaro2 / 2073 / 4770 / 01 / 570 / 06741741429
Monterrey0 / 02 / 5412 / 1122 / 410 / 06694694476
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En sintesis

  • El Club América es líder absoluto del Torneo Apertura 2026 con cuatro puntos de ventaja.
  • Ocho clubes de Liga MX ya cumplieron con la cifra requerida de la Regla de Menores.
  • Quedan solo cuatro jornadas de la fase regular para definir a los clasificados a Liguilla.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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