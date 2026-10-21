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Así quedó la tabla de posiciones y de goleo de la Liga MX tras el triunfo de América ante Atlas

Repasa todos los cambios que dejó la agenda futbolera del miércoles en el campeonato mexicano.

América goleó a Atlas en Guadalajara.
© Getty ImagesAmérica goleó a Atlas en Guadalajara.

¡Qué campeonato tenemos! Este miércoles se puso punto final a la jornada 13 del Apertura 2026, una nueva fecha entre-semana en el futbol mexicano. Con sustanciales variantes en la tabla de posiciones y de goleo de la Liga MX, los equipos y los futbolistas empiezan a conocer su suerte de cara al desenlace de la fase regular.

Los resultados del miércoles en el Apertura 2026 de la Liga MX:

Marcadores finales:

Toluca 2-2 Xolos, en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.
Goles: Viñas y Helinho (T), Manoel y Padilla (X).

+ Seguinos en

Atlas 2-5 Club América, en el Estadio Jalisco de Guadalajara.
Goles: Esteves y Mmaee (A), Borja, Sánchez, Rodríguez, Zendejas y Álvarez (C).

Puebla 1-4 Rayados, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
Goles: Almada (P), Rossi, Cuypers, Ocampos y De la Rosa (R).

En juego:

Pachuca 1-1 Cruz Azul, en el Estadio Hidalgo de Pachuca.
Goles: Venegas (P) y Fernández (C).

Santos Laguna 1-0 Pumas, en el Estadio Corona de Torreón.
Goles: Aguirre (S).

América marcó 10 goles en sus últimos 2 juegos [Foto: Getty]

América marcó 10 goles en sus últimos 2 juegos [Foto: Getty]

¿Quién es el líder de la tabla de posiciones del Apertura 2026 de la Liga MX?

Al cabo de la jornada 13, el América extendió la ventaja como puntero en soledad del campeonato de Primera División. Con su goleada ante Atlas, las ‘Águilas’ alcanzaron los 27 puntos y le sacaron cuatro de diferencia a las Chivas de Guadalajara, que tienen 23. Toluca no pudo ganar y quedó tercero con 22 unidades.

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La tabla de posiciones actualizada del Apertura 2026 de la Liga MX:

¿Quién es el líder de la tabla de goleo del Apertura 2026 de la Liga MX?

Luego de los compromisos del miércoles, Salomón Rondón sigue como puntero indiscutido en la disputa por el título individual de anotadores del futbol mexicano. El ‘killer’ de Pachuca ostenta 13 tantos, con Juninho Vieira como perseguidor con 8 conquistas, y Juan Brunetta, Julián Carranza y Henry Martín detrás con 7 goles.

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La tabla de goleo actualizada del Apertura 2026 de la Liga MX:

Martín Zajic
Martín Zajic
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