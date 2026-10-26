Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
LIGA MX

Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 14 del Apertura 2026

Ocho clubes ya cumplieron con los 1,170 minutos exigidos por la Regla de Menores, mientras que otros diez todavía deben sumar tiempo de juego antes del cierre del Apertura 2026. Revisa cómo está la tabla y qué equipos están más cerca de alcanzar el objetivo.

Tabla de la regla de menores de la Liga MX.
© Getty ImagesTabla de la regla de menores de la Liga MX.

Este fin de semana concluyó una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con resultados que provocaron cambios y aumentaron la pelea por los primeros puestos de la tabla de posiciones. América, que llegaba como líder, sufrió una derrota ante Pachuca, pero se mantuvo en la cima.

Sin embargo, ahora solo tiene un punto de ventaja sobre Chivas y Cruz Azul, aunque las Águilas todavía tienen un partido pendiente que podría ser clave en la lucha por el liderato.

+ Seguinos en

Otro aspecto que adquiere cada vez más importancia conforme se acerca el cierre de la fase regular es la Regla de Menores. Esta disposición obliga a los clubes a dar minutos de juego a futbolistas jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por la Liga MX. Cada equipo debe acumular al menos 1,170 minutos durante el torneo, una meta cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones deportivas.

Hasta el momento, ocho clubes ya alcanzaron el objetivo y cumplieron con la Regla de Menores: Tijuana, Atlante, América, Necaxa, Pachuca, Pumas, Atlas y Chivas. Los otros diez equipos todavía necesitan sumar minutos en las jornadas restantes, por lo que deberán administrar sus alineaciones para completar el requisito antes de que termine el Apertura 2026.

Así va la tabla de la Regla de Menores de la Liga MX

Pos.EquipoMinutos acumuladosMinutos restantes
1Club TijuanaCumplió
2AtlanteCumplió
3AméricaCumplió
4NecaxaCumplió
5PachucaCumplió
6PumasCumplió
7AtlasCumplió
8ChivasCumplió
9Atlético de San Luis1,15119
10Toluca1,044162
11Cruz Azul965205
12Santos Laguna919251
13León916254
14Puebla909261
15Tigres891279
16FC Juárez890304
17Querétaro856314
18Rayados de Monterrey741429
Ver también

Así quedó la tabla de posiciones y de goleo de la Liga MX tras el Xolos vs Santos

En sintesis

  • Club América cayó ante Pachuca pero retuvo el liderato del Torneo Apertura 2026.
  • Ocho clubes del fútbol mexicano ya cumplieron los 1,170 minutos de la Regla de Menores.
  • Club América aventaja por un punto a Chivas y Cruz Azul en la tabla general.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones