Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 14 del Apertura 2026

Este fin de semana concluyó una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con resultados que provocaron cambios y aumentaron la pelea por los primeros puestos de la tabla de posiciones. América, que llegaba como líder, sufrió una derrota ante Pachuca, pero se mantuvo en la cima.
Sin embargo, ahora solo tiene un punto de ventaja sobre Chivas y Cruz Azul, aunque las Águilas todavía tienen un partido pendiente que podría ser clave en la lucha por el liderato.
Otro aspecto que adquiere cada vez más importancia conforme se acerca el cierre de la fase regular es la Regla de Menores. Esta disposición obliga a los clubes a dar minutos de juego a futbolistas jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por la Liga MX. Cada equipo debe acumular al menos 1,170 minutos durante el torneo, una meta cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones deportivas.
Hasta el momento, ocho clubes ya alcanzaron el objetivo y cumplieron con la Regla de Menores: Tijuana, Atlante, América, Necaxa, Pachuca, Pumas, Atlas y Chivas. Los otros diez equipos todavía necesitan sumar minutos en las jornadas restantes, por lo que deberán administrar sus alineaciones para completar el requisito antes de que termine el Apertura 2026.
Así va la tabla de la Regla de Menores de la Liga MX
|Pos.
|Equipo
|Minutos acumulados
|Minutos restantes
|1
|Club Tijuana
|Cumplió
|—
|2
|Atlante
|Cumplió
|—
|3
|América
|Cumplió
|—
|4
|Necaxa
|Cumplió
|—
|5
|Pachuca
|Cumplió
|—
|6
|Pumas
|Cumplió
|—
|7
|Atlas
|Cumplió
|—
|8
|Chivas
|Cumplió
|—
|9
|Atlético de San Luis
|1,151
|19
|10
|Toluca
|1,044
|162
|11
|Cruz Azul
|965
|205
|12
|Santos Laguna
|919
|251
|13
|León
|916
|254
|14
|Puebla
|909
|261
|15
|Tigres
|891
|279
|16
|FC Juárez
|890
|304
|17
|Querétaro
|856
|314
|18
|Rayados de Monterrey
|741
|429
En sintesis
- Club América cayó ante Pachuca pero retuvo el liderato del Torneo Apertura 2026.
- Ocho clubes del fútbol mexicano ya cumplieron los 1,170 minutos de la Regla de Menores.
- Club América aventaja por un punto a Chivas y Cruz Azul en la tabla general.