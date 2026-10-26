Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 14 del Apertura 2026

Ocho clubes ya cumplieron con los 1,170 minutos exigidos por la Regla de Menores, mientras que otros diez todavía deben sumar tiempo de juego antes del cierre del Apertura 2026. Revisa cómo está la tabla y qué equipos están más cerca de alcanzar el objetivo.

Este fin de semana concluyó una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con resultados que provocaron cambios y aumentaron la pelea por los primeros puestos de la tabla de posiciones. América, que llegaba como líder, sufrió una derrota ante Pachuca, pero se mantuvo en la cima.

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Sin embargo, ahora solo tiene un punto de ventaja sobre Chivas y Cruz Azul, aunque las Águilas todavía tienen un partido pendiente que podría ser clave en la lucha por el liderato.

Otro aspecto que adquiere cada vez más importancia conforme se acerca el cierre de la fase regular es la Regla de Menores. Esta disposición obliga a los clubes a dar minutos de juego a futbolistas jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por la Liga MX. Cada equipo debe acumular al menos 1,170 minutos durante el torneo, una meta cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones deportivas.

Hasta el momento, ocho clubes ya alcanzaron el objetivo y cumplieron con la Regla de Menores: Tijuana, Atlante, América, Necaxa, Pachuca, Pumas, Atlas y Chivas. Los otros diez equipos todavía necesitan sumar minutos en las jornadas restantes, por lo que deberán administrar sus alineaciones para completar el requisito antes de que termine el Apertura 2026.

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Así va la tabla de la Regla de Menores de la Liga MX

Pos. Equipo Minutos acumulados Minutos restantes 1 Club Tijuana Cumplió — 2 Atlante Cumplió — 3 América Cumplió — 4 Necaxa Cumplió — 5 Pachuca Cumplió — 6 Pumas Cumplió — 7 Atlas Cumplió — 8 Chivas Cumplió — 9 Atlético de San Luis 1,151 19 10 Toluca 1,044 162 11 Cruz Azul 965 205 12 Santos Laguna 919 251 13 León 916 254 14 Puebla 909 261 15 Tigres 891 279 16 FC Juárez 890 304 17 Querétaro 856 314 18 Rayados de Monterrey 741 429

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