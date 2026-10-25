Esta noche la Jornada 14 del Apertura 2026 en la Liga MX cierra con el duelo entre el Club Tijuana y Santos Laguna; ambos equipos peleando por no alejarse de los puestos de clasificación, por lo que este enfrentamiento era uno de los más importantes para ambos, ya que era un duelo directo para moverse en la tabla general.

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La victoria de este enfrentamiento se la llevó Xolos con un marcador 4-1 de sobre Santos en el Estadio Caliente. Esto le permitió al conjunto rojinegro mantenerse en el lugar ocho de la tabla general, es decir, en zona de liguilla con 20 puntos; mientras que los guerreros ocupan el lugar 10 con 19 puntos y de esta manera parece que el camino hacia la Fiesta Grande podría estar definido.

Las anotaciones corrieron a cargo de Francisco González, doblete de Ignacio Rivero y Adonis Preciado, quienes concretaron para el cuadro rojinegro; mientras que del lado de los de Torreón, el único tanto de la noche corrió a cargo de Esteban Lozano.

Tabla general tras la victoria de Xolos/Santos

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Tabla de goleo tras el término de la Jornada 14 del Apertura 2026

En síntesis