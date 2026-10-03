¿Chivas y América ya no son los equipos más populares de la Liga MX?

Aunque se habla de la popularidad de los 2 equipos grandes, ahora hay otro club que les pelea en asistencia.

Los conjuntos de Chivas y el Club América siempre han sido reconocidos por ser los equipos más grandes de la Liga MX, entre ello no sólo cuentan los títulos, sino el tema de la popularidad que tienen ambos clubes cada que visitan otra cancha o en la propia.

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Sin embargo, este Apertura 2026 ha demostrado que no siempre es así y es que pese a que ahora las Águilas juegan en el Estadio Azteca y el Rebaño tiene uno de los mejores recintos como lo es el Estadio Akron, no han logrado captar a toda su afición.

Y es que en estas primeras 10 fechas del torneo hay un club que registra mejor asistencia que ambas escuadras, aún cuando los de Coapa ya jugaron dos de sus Clásicos recientemente y no han logrado conseguir buenas entradas en el Estadio Banorte.

Rayados supera a Chivas y a América

De acuerdo con la información de Multimedios Deportes, Rayados de Monterrey ha tenido la mejor entrada en lo que va del torneo con un total de 47 mil 856 asistentes en estas fechas, mientras que Chivas está en segundo puesto con 39 mil 955 y América en tercer lugar con sólo 39 mil 943.

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De ahí le siguen Atlas con 38 mil 723 asistentes y en el quinto puesto aparece Tigres con 35 mil 586. El tema aquí es que a las Águilas aún tendrían un partido pendiente donde podría recuperarse, pero aún sería insuficiente para empatar a los del Norte, ya que juegan ante Tijuana a mitad de semana.

En síntesis