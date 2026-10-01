Óliver Torres elogia el trabajo de Almeyda en Rayados: “Veníamos de tocar fondo”

Óliver Torres elogió el proceso que está llevando a cabo Matías Almeyda, y describió sin pelos en la lengua el delicado momento del que venía Rayados de Monterrey.

Rayados de Monterrey se mantiene al margen de los primeros ocho puestos del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, un triunfo permitiría al conjunto regiomontano instalarse en la zona de clasificación a la fase final con un duelo pendiente, un panorama prometedor considerando los sobresaltos de los meses recientes.

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La gestión de Domènec Torrent y el posterior interinato de Nicolás Sánchez dejaron a Monterrey fuera de la Liguilla en el Clausura 2026, concluyendo el certamen en el décimo tercer peldaño con apenas 18 unidades. En busca de una reestructuración, la directiva apostó por Matías Almeyda para asumir la dirección técnica, una decisión que una de las figuras del plantel reconoce por haber estabilizado el rumbo del club.

En conferencia de prensa realizada este jueves 1 de octubre, Óliver Torres analizó la actualidad y la identidad del equipo: “Tenemos que ser ese rival incómodo al que no quieran enfrentarse. Tenemos que ser cada jugador autocrítico con lo que tiene que aportar por y para el equipo. Y creo que cuando cada uno potencie su cualidad y su virtud en pro del equipo, seremos un equipo muy fuerte.“

El mediocampista español complementó su postura destacando el impacto de Almeyda respecto al proceso anterior. “Te puedo hablar del proceso de ahora, veníamos de tocar fondo, de uno de los peores momentos del club, creo que los jugadores que estamos aquí, y los que han llegado, sabemos lo que implicaba ese nuevo cambio“, sentenció.

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“VENÍAMOS DE TOCAR FONDO Y LOS JUGADORES QUE ESTAMOS AQUÍ SABEMOS LO QUE IMPLICABA ESTE NUEVO CAMBIO” 🔥



Oliver Torres señaló lo que ha aportado Matías Almeyda a Rayados



“LAS COMPARACIONES NO SON JUNTAS” 🚨



📹 @ivandelangelr #CentralFOX pic.twitter.com/6iCTizjCfZ — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) October 1, 2026

Torres apunta al campeonato

Con un compromiso pendiente en el calendario, Monterrey depende de sus propios resultados para acceder a la fiesta grande del futbol mexicano. A pesar de una campaña irregular marcada por cuatro victorias y cuatro derrotas en nueve presentaciones, el ibérico mantiene intacta la convicción de pelear por el título.

Al remarcar que el grupo aún transita por una etapa de acoplamiento táctico, el volante se mostró optimista: “Estamos en un proceso, pero obviamente queremos y nos exigimos ser campeones en este torneo. Ya trabajamos cada día para ello. Creo que somos un equipo muy competitivo. Lo que tenemos que conseguir es la regularidad, hacerlo mediante ganar todos los partidos, porque creo que siempre estamos presentes. No creo que haya muchos rivales que sean superiores a nosotros“.

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¿Cuál es el próximo rival de Monterrey?

Tras la conclusión de la Fecha FIFA, Rayados visitará a las Águilas del América en la Jornada 10 del Apertura 2026 el próximo domingo 11 de octubre. El cuadro comandado por Almeyda intentará reponerse tras caer 4-2 ante el Atlante, mientras que el conjunto azulcrema, sublíder del torneo, llega tras vencer 4-2 al Necaxa en calidad de visitante.

En síntesis