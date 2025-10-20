Es tendencia:
¿Cómo se jugaría la Liguilla del Apertura 2025 si el torneo acabara tras la Jornada 13?

El Apertura 2025 de la Liga MX sigue avanzando y los clubes ponen atención a qué rivales enfrentarían en la fase de playoffs.

El gran duelo de la Liguilla hasta el momento que podría darse es el que se jugaría entre Rayados y Tigres UANL
El gran duelo de la Liguilla hasta el momento que podría darse es el que se jugaría entre Rayados y Tigres UANL

La fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX continúa avanzando a buen ritmo y, a 4 fechas por jugar, los cruces de la Liguilla van tomando forma. Los equipos de a poco van conociendo a los posibles rivales en los playoffs, pero aún hay oportunidades para todos.

“Sólo no puede”: afición de León se arrodilla ante James Rodríguez y ruegan su renovación

El torneo va dejando grandes duelos que se podrían repetir en la próxima instancia tras la Fase Regular. Más allá de esto, los equipos no se pueden relajar, ya que todos los equipos tienen posibilidades matemáticas para poder continuar en la competencia.

¿Cómo se jugaría la Liguilla del Apertura 2025 por el momento?

Si bien todavía quedan cuatro fechas, ya se pueden observar los posibles cruces en la fase final. A modo de analizar el camino de cada uno, así quedaría conformada la Liguilla en caso de que el torneo finalizara ahora, justo tras la Jornada 13 de la competencia.

  • Play-In 1: Xolos (7°) vs. Chivas (8°)
  • Play-In 2: Juárez (9°) vs. Pumas UNAM (10°)
  • Toluca vs. Clasificado 8 (Xolos, Chivas, Juárez, Pumas UNAM)
  • Cruz Azul vs. Clasificado 7 (ganador de Xolos vs. Chivas)
  • América vs. Pachuca
  • Rayados vs. Tigres UANL

Aún quedan varias jornadas por delante y todo puede cambiar. Los aficionados de los diferentes clubes ya comienzan a hacer especulaciones en relación con los posibles rivales que podría tener su equipo en caso de llegar a la Liguilla del Apertura 2025 y los cruces futuros.

¡Impacto inmediato! Gilberto Mora volvió del Sub-20 y generó un penal en Xolos vs. Puebla

¿Cuándo comienza la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX?

Los juegos que tienen que ver con el Play-In serán entre el 19 y 23 de noviembre. En tanto, los cuartos de final comenzarán el 26 de noviembre y se extenderán hasta el 30 de noviembre.

