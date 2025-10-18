Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX tras la anotación de Paulinho para Toluca

Este sábado finalizó la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX con partidos interesantes y con muchas emociones. Por un lado, Toluca se mantiene líder de la tabla de posiciones por su goleada 4-0 sobre Querétaro. En tanto, América y Cruz Azul empataron 0-0 en el Clásico Joven. Rayados, por su parte, igualó 1-1 en casa ante Pumas UNAM.

Con estos partidos y los que se disputaron durante el fin de semana, se movió la tabla de goleo de la competición y de acá hasta que termine el mismo, habrá una lucha importante para ver quién se queda con el premio, aunque queda un largo camino por delante.

La misma mantiene al mismo líder, y es que Paulinho de Toluca marcó un gol, acumula 10 anotaciones y mira a todos desde arriba en solitario. El equipo ha hecho hasta 39 goles, pero el centrodelantero portugués siempre aparece para ayudar a sus compañeros.

Dos jugadores lo siguen de cerca: Con 9 gritos están João Pedro Galvão de Atlético San Luis, la gran sorpresa de esta parte de la lista, y Germán Berterame de los Albiazules con 8. Por detrás de ellos, Juan Brunetta de Tigres UANL y Armando González de Chivas poseen 7 dianas cada uno.

Tabla de goleo del Apertura 2025