Con tal sólo 17 años, la madurez de Gilberto Mora no deja de sorprender a propios y extraños: tras haber sido el ‘jugador sensación’ del último Mundial Sub-20, el talento generacional mexicano se incorporó prontamente a las prácticas de los Xolos, y en su primer partido ya tuvo un impacto inmediato junto a sus compañeros de equipo.

Publicidad

Publicidad

ver también Rafaela Pimenta reveló la cotización de Gilberto Mora y bromeó: “Ni una pierna…”

Tras haberse destacado en el prestigioso torneo de selecciones de su categoría, el mediocampista se puso rápido a las órdenes de Sebastián Abreu, fue titular y generó un penal en su vuelta a la Liga MX. En uno de los encuentros que abrieron la jornada 13, el joven enganche del Tijuana pudo gravitar en el Estadio Cuauhtémoc ante el Puebla.

Luego de una etapa inicial muy chata, las emociones del Xolos vs. Puebla llegaron en el complemento: a los 4 minutos del segundo tiempo, Árciga envió un notable centro desde la banda derecha, ningún defensa de ‘La Franja’ llegó a despegar el balón, y Gil Mora fue bajado en el área al ser sujetado de su camiseta, haciéndole perder el equilibrio y recibiendo la pena máxima.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Si bien Gilberto Mora había tomado el balón para rematar, tuvo un gran gesto al obsequiarle el remate a Kevin Castañeda, que le había pedido tirar para recuperar confianza y reencontrarse con el gol. De ese modo, el Tijuana comenzaba ganando el partido ante Puebla, pero jamás imaginaron el desenlace que podía tener el compromiso.

En un complemento de locos, Puebla se terminó llevando el triunfo por ¡4-3!, con siete goles anotados en un sólo tiempo: Kevin Castañeda había abierto el marcador y luego había anotado su doblete, pero Ricardo Marín y Álvaro De la Rosa igualaron el partido; luego Mourad El Ghezouani había vuelto a poner en ventaja a Xolos, pero sobre el final Carlos Baltazar anotó por duplicado y le dio la victoria agónica a la ‘Franja’.

ver también ¡Sorpresa! Goleador de Argentina Sub-20 ‘borrado’ en su club espera ofertas para salir

Con esta caída, los ‘Xolos’ de Gilberto Mora desperdiciaron la oportunidad de acercarse a los primeros puestos, y quedaron estacionados en la sexta posición del Torneo Apertura, todavía en zona de Liguilla, pero con la posibilidad de caer con el correr de la jornada. Tres puntos perdidos que dolerán al Tijuana, sobre todo por tener más jerarquía que su rival.

Publicidad

Publicidad