Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

¡Impacto inmediato! Gilberto Mora volvió del Sub-20 y generó un penal en Xolos vs. Puebla

El futuro crack mexicano retornó de la Copa del Mundo juvenil y rápidamente se metió en el juego del Tijuana.

Por Martín Zajic

Gilberto Mora aportó en su regreso a la Liga MX.
© FOXGilberto Mora aportó en su regreso a la Liga MX.

Con tal sólo 17 años, la madurez de Gilberto Mora no deja de sorprender a propios y extraños: tras haber sido el ‘jugador sensación’ del último Mundial Sub-20, el talento generacional mexicano se incorporó prontamente a las prácticas de los Xolos, y en su primer partido ya tuvo un impacto inmediato junto a sus compañeros de equipo.

Publicidad
Rafaela Pimenta reveló la cotización de Gilberto Mora y bromeó: “Ni una pierna…”

ver también

Rafaela Pimenta reveló la cotización de Gilberto Mora y bromeó: “Ni una pierna…”

Tras haberse destacado en el prestigioso torneo de selecciones de su categoría, el mediocampista se puso rápido a las órdenes de Sebastián Abreu, fue titular y generó un penal en su vuelta a la Liga MX. En uno de los encuentros que abrieron la jornada 13, el joven enganche del Tijuana pudo gravitar en el Estadio Cuauhtémoc ante el Puebla.

Luego de una etapa inicial muy chata, las emociones del Xolos vs. Puebla llegaron en el complemento: a los 4 minutos del segundo tiempo, Árciga envió un notable centro desde la banda derecha, ningún defensa de ‘La Franja’ llegó a despegar el balón, y Gil Mora fue bajado en el área al ser sujetado de su camiseta, haciéndole perder el equilibrio y recibiendo la pena máxima.

Tweet placeholder
Publicidad

Si bien Gilberto Mora había tomado el balón para rematar, tuvo un gran gesto al obsequiarle el remate a Kevin Castañeda, que le había pedido tirar para recuperar confianza y reencontrarse con el gol. De ese modo, el Tijuana comenzaba ganando el partido ante Puebla, pero jamás imaginaron el desenlace que podía tener el compromiso.

En un complemento de locos, Puebla se terminó llevando el triunfo por ¡4-3!, con siete goles anotados en un sólo tiempo: Kevin Castañeda había abierto el marcador y luego había anotado su doblete, pero Ricardo Marín y Álvaro De la Rosa igualaron el partido; luego Mourad El Ghezouani había vuelto a poner en ventaja a Xolos, pero sobre el final Carlos Baltazar anotó por duplicado y le dio la victoria agónica a la ‘Franja’.

¡Sorpresa! Goleador de Argentina Sub-20 ‘borrado’ en su club espera ofertas para salir

ver también

¡Sorpresa! Goleador de Argentina Sub-20 ‘borrado’ en su club espera ofertas para salir

Con esta caída, los ‘Xolos’ de Gilberto Mora desperdiciaron la oportunidad de acercarse a los primeros puestos, y quedaron estacionados en la sexta posición del Torneo Apertura, todavía en zona de Liguilla, pero con la posibilidad de caer con el correr de la jornada. Tres puntos perdidos que dolerán al Tijuana, sobre todo por tener más jerarquía que su rival.

Publicidad
La confianza del ‘Turco’ Mohamed a México para el Mundial 2026: “Será protagonista”

ver también

La confianza del ‘Turco’ Mohamed a México para el Mundial 2026: “Será protagonista”

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
Así es la rutina del éxito de Gilberto Mora para ser un crack mundial
Liga MX

Así es la rutina del éxito de Gilberto Mora para ser un crack mundial

Antonio Mohamed expresó su admiración hacia Gilberto Mora
Liga MX

Antonio Mohamed expresó su admiración hacia Gilberto Mora

Las tres promesas mexicanas que se encuentran entre los 60 mejores mejores talentos
Liga MX

Las tres promesas mexicanas que se encuentran entre los 60 mejores mejores talentos

Liga MX: la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras los partidos del sábado
Liga MX

Liga MX: la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras los partidos del sábado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo