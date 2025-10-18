Llamar ‘crisis deportiva’ al calvario que está viviendo el Club León hace ya largos meses, sería quedarse demasiado cortos. Cualquier denominación que se le ataña será pequeña al lado del infierno que están sufriendo los fanáticos, más aún al recordar lo ilusionantes que habían sido los primeros partidos del año, antes de la frustración del Mundial de Clubes.

Publicidad

Publicidad

El anuncio de la expulsión del equipo del torneo intercontinental a manos de la FIFA, fue el punto de quiebre del 2025 de ‘La Fiera’. Desde aquella decepcionante noticia, todo lo positivo que se había construido hasta ese día se derrumbó de la noche a la mañana, y nunca más pudo volver a ponerse en orden. Y en la actualidad, están los resultados.

Este sábado, el conjunto esmeralda sumó su ¡séptimo encuentro al hilo sin triunfos! luego de caer por 2-0 ante el humilde Santos Laguna en Torreón. Además, con ese resultado adverso, León perdió 15 de sus últimos 21 encuentros, con sólo tres victorias y tres empates en los seis juegos restantes. Números apabullantes que no tienen ni los colistas.

En este escenario, los fanáticos de ‘La Fiera’ le dieron para tener a prácticamente todos los futbolistas, pero se apiadaron de James Rodríguez y lamentaron que sea parte de este presente tan delicado que atraviesa todo el equipo. Aunque el colombiano lo intenta continuamente durante los partidos, el resto de sus compañeros no lo ayuda y los simpatizantes le sintieron hasta lástima.

Publicidad

Publicidad

James Rodríguez no logra ayudar a León a levantar cabeza.

La frase que más se repitió en las redes sociales entre los usuarios del mundo León este sábado ha sido “sólo no puede”, haciendo referencia a los centros precisos y pases filtrados que ha insertado en la derrota ante Santos y que los demás atacantes no han sabido aprovechar para transformar en goles que le permitan acercarse en el marcador.

Al mismo tiempo, además de pena, el sentimiento que sumergió a la afición de León ha sido la preocupación de que James Rodríguez no continúe en 2026: el público esmeralda sabe que el colombiano es su única esperanza y le rogaron su renovación. En los posteos de la cuenta oficial y en el propio perfil del ’10’, la fanaticada se arrodilló ante su capitán y pidió por su extensión contractual con el club.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Por qué no juega Kevin Mier en Cruz Azul vs. América por el Clásico Joven del Apertura 2025?

Desde su llegada a León, James Rodríguez ha participado directamente en 13 goles en 29 partidos como futbolista de ‘La Fiera’, con 5 anotaciones y 9 asistencias en ese período de presentaciones. La realidad es que hay pocas circunstancias para aferrarse a una continuidad del cafetero el año próximo, más con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina. ¡Alerta total en Guanajuato!

ver también ¡Confirmado! México jugará un amistoso ante Argentina a días del Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad