Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras las victorias de Toluca y Cruz Azul

El Apertura 2025 de la Liga MX sigue a paso firme y este sábado 18 de octubre se cerró la Jornada 13 con seis partidos. En esta ocasión, el liderato del torneo se mantiene igual tras la goleada de Toluca por 4-0 de Querétaro en condición de local. Con 31 unidades, mira a todos desde arriba.

En el resto de la jornada, Juárez y Pachuca igualaron 2-2, Santos Laguna derrotó en su casa a León, Rayados y Pumas UNAM empataron 1-1, y Chivas venció 2-0 de local a Mazatlán. En tanto, el Clásico Joven entre América y Cruz Azul terminó en victoria celeste por 2-1.

Los resultados del sábado en el Torneo Apertura 2025:

Toluca (Castro, Paulinho, Vega, Angulo) 4-0 Querétaro

Juárez (Castilho, Rodriguez e/c) 2-2 Pachuca (Kenedy, Murillo e/c)

Santos Laguna (Amione x2) 2-0 León

Rayados (Ramos) 1-1 Pumas UNAM (Medina)

Chivas (González x2) 2-0 Mazatlán

Cruz Azul (Fernández, Rivero) 2-1 América (Rodríguez)

En el balance de partidos, se registraron tres victorias, donde se destacan Toluca, Santos Laguna, Chivas y Cruz Azul. Luego se dieron dos igualdades donde se destaca el Rayados 1-1 Pumas UNAM.

¿Cuál es el líder del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

Con los resultados finales de la fecha, Toluca se mantiene líder con 31 unidades. Luego, de escolta aparece Cruz Azul con 28 puntos. El podio lo cierran América y Rayados con 27. Tigres UANL cierra el Top 5 con 26 unidades.

La tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Apertura 2025:

¿Qué partidos se jugarán el martes 21 de octubre en la Liga MX?

La Jornada 13 ya terminó y el próximo martes 21 de octubre iniciará la Jornada 14, que se disputará entre semana, con cuatro compromisos:

