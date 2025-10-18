Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras las victorias de Toluca y Cruz Azul

Terminó una nueva jornada y quedaron listas las posiciones del torneo de Primera División de México tras la victoria de los Diablos Rojos y los Celestes.

Por Agustín Zabaleta

Toluca venció a Querétaro y quedó líder del torneo
© Getty ImagesToluca venció a Querétaro y quedó líder del torneo

El Apertura 2025 de la Liga MX sigue a paso firme y este sábado 18 de octubre se cerró la Jornada 13 con seis partidos. En esta ocasión, el liderato del torneo se mantiene igual tras la goleada de Toluca por 4-0 de Querétaro en condición de local. Con 31 unidades, mira a todos desde arriba.

Publicidad
Mauricio Culebro, presidente de Tigres UANL, anuncia la salida de un histórico: “Será…”

ver también

Mauricio Culebro, presidente de Tigres UANL, anuncia la salida de un histórico: “Será…”

En el resto de la jornada, Juárez y Pachuca igualaron 2-2, Santos Laguna derrotó en su casa a León, Rayados y Pumas UNAM empataron 1-1, y Chivas venció 2-0 de local a Mazatlán. En tanto, el Clásico Joven entre América y Cruz Azul terminó en victoria celeste por 2-1.

Los resultados del sábado en el Torneo Apertura 2025:

  • Toluca (Castro, Paulinho, Vega, Angulo) 4-0 Querétaro
  • Juárez (Castilho, Rodriguez e/c) 2-2 Pachuca (Kenedy, Murillo e/c)
  • Santos Laguna (Amione x2) 2-0 León
  • Rayados (Ramos) 1-1 Pumas UNAM (Medina)
  • Chivas (González x2) 2-0 Mazatlán
  • Cruz Azul (Fernández, Rivero) 2-1 América (Rodríguez)

En el balance de partidos, se registraron tres victorias, donde se destacan Toluca, Santos Laguna, Chivas y Cruz Azul. Luego se dieron dos igualdades donde se destaca el Rayados 1-1 Pumas UNAM.

Publicidad

¿Cuál es el líder del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

Con los resultados finales de la fecha, Toluca se mantiene líder con 31 unidades. Luego, de escolta aparece Cruz Azul con 28 puntos. El podio lo cierran América y Rayados con 27. Tigres UANL cierra el Top 5 con 26 unidades.

La tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Apertura 2025:

Óliver Torres defendió a Anthony Martial luego de las críticas de la afición de Rayados: “Paciencia”

ver también

Óliver Torres defendió a Anthony Martial luego de las críticas de la afición de Rayados: “Paciencia”

¿Qué partidos se jugarán el martes 21 de octubre en la Liga MX?

La Jornada 13 ya terminó y el próximo martes 21 de octubre iniciará la Jornada 14, que se disputará entre semana, con cuatro compromisos:

Publicidad
  • Necaxa vs. Cruz Azul: 19:00 horas, en el Estadio Victoria
  • América vs. Puebla: 19:00 horas, en el Estadio Ciudad de los Deportes
  • Mazatlán vs. Santos Laguna: 21:00 horas, en el Estadio El Encanto
  • Rayados vs. Juárez: 21:05 horas, en el Estadio BBVA
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Sonríe Cruz Azul: ¡América, sin Saint-Maximin, Fidalgo ni Zendejas para el Clásico!
Liga MX

Sonríe Cruz Azul: ¡América, sin Saint-Maximin, Fidalgo ni Zendejas para el Clásico!

¿Por qué no juega Kevin Mier en Cruz Azul vs. América por el Clásico Joven del Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Kevin Mier en Cruz Azul vs. América por el Clásico Joven del Apertura 2025?

Cruz Azul vs. América: la IA predijo el resultado del Clasico Joven del Apertura 2025
Liga MX

Cruz Azul vs. América: la IA predijo el resultado del Clasico Joven del Apertura 2025

Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX tras la anotación de Paulinho para Toluca
Liga MX

Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX tras la anotación de Paulinho para Toluca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo