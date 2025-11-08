El Club León había comenzado su encuentro de la 17° jornada con la misma tónica que la mayor parte del semestre: perdiendo. Para colmo, el que lo estaba venciendo era ni más ni menos que el último de la tabla, Puebla, que abrió la cuenta temprano en el estadio de ‘La Fiera’, para hacer fastidiar a toda la afición del equipo esmeralda.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, como una obra del destino, James Rodríguez le recordó a su equipo quién fue el ‘rescatable’ de la temporada, y fue el protagonista de una jugada extraordinaria que terminó en el gol del empate del equipo local. La leyenda colombiana se puso la capa, frotó la lámpara y les regaló a los fanáticos una última pieza de arte.

A los 20 minutos de la primera mitad, el astro tricolor repartió una asistencia ‘de cachetada’ luego de un control de calidad al balón, y dejó a Iván Moreno con todo el campo libre para irse mano a mano ante el portero de Puebla y definir, para que el dueño de casa iguale el marcador en una secuencia que partió de un tiro de esquina a favor de ‘La Franja’.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Más allá del resultado que termine obteniendo al final del partido, León ya se encuentra eliminado del Apertura 2025 a causa de su pésima campaña, que no le alcanzó para llegar con posibilidades de clasificación a la última jornada. De este modo, James Rodríguez está jugando su último encuentro con los colores de la ‘Fiera’, y despidiéndose con un toque de jerarquía extraordinario.

James, en su despedida de León en campo [Foto: Getty]

Así, con su pase-gol a Iván Moreno para la anotación de León ante Puebla, el talentoso enganche de la Selección Colombiana llegó a 3 goles y 3 asistencias en la campaña, bajando su aporte respecto al semestre anterior, al igual que todo el resto del equipo, que no tuvo una buena segunda mitad de año. Aún así, en su adiós a la institución, pudo levantar mano y hacer disfrutar la afición una vez más.

Publicidad

Publicidad