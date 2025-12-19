Tras un segundo semestre olvidable, que comenzó con la expulsión del Mundial de Clubes y terminó con la eliminación en primera fase del Apertura, León recapacita y planifica. La reestructuración de la plantilla está en marcha y la directiva trabaja minuciosamente para no repetir errores. En ‘La Fiera’ confían en tener un buen 2026.

En las últimas horas, el mundo León vivió momentos convulsionados luego de la confirmación de los primeros tres refuerzos. Las autoridades se movieron rápidamente y abrocharon contrataciones pronto, para empezar a darle forma al equipo que afrontará el próximo año. Sin embargo, no todas serán buenas noticias para el elenco esmeralda.

Luego del jueves de novedades de fichajes, este viernes se supo que un titular podría abandonar el club en los siguientes días del mercado de invierno. Como en cada libro de pases, para poder engrosar el presupuesto para incorporaciones, León también debe vender para generar esos ingresos. Y esta vez, un jugador de nombre podría ser quien deje el equipo.

Según dio a conocer César Luis Merlo, periodista cercano a ‘La Fiera’, Nicolás Fonseca sería la inminente salida del Club León. El mediocampista uruguayo tiene dos propuestas para emigrar al extranjero, y no seguiría en el futbol mexicano en 2026. La directiva esmeralda ya recibió las ofertas y evalúa cuál es mejor aceptar para la institución y para el jugador.

Nico Fonseca, con un pie afuera del Club León [foto: Getty]

De acuerdo a lo que pudo recabar el reportero argentino, Inter Miami y Real Oviedo son los dos interesados en hacerse de los servicios del volante central. Ambos presentaron ofrecimientos formales y se encuentran en conversaciones activas con las autoridades de León para intentar quedarse con Nico Fonseca. En este contexto, los dueños del pase tienen una preferencia.

El especialista en transferencias de jugadores apuntó que Grupo Pachuca ve con mejores ojos la opción de la MLS, dado que podrían recibir una cifra económica millonaria. En caso de traspasarlo al equipo español del mismo grupo, sería un salto deportivo para el futbolista pero no tendrían un ingreso adicional para las arcas. Así, Inter Miami se perfila como favorito para incorporarlo.

En el León consideran que es el momento ideal para que el futbolista tenga un crecimiento profesional, que el club lo haga caja, y más importante, para liberar un cupo de NFM. CLM señaló que ‘La Fiera’ está buscando un defensor central zurdo, y que los mejores en carpeta son extranjeros, por lo que esa plaza les facilitaría el fichaje. Serían los últimos días de Nico Fonseca en el equipo esmeralda.