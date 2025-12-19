Ni siquiera terminaron las celebraciones del último campeón del futbol mexicano, y en el Club León ya tienen abrochado su ¡cuarto! refuerzo para la temporada 2026. Mientras los demás equipos recién abren sus primeras conversaciones de cara al invierno, el conjunto esmeralda se movió más rapido que todos y no deja de fichar.

Hace apenas un día había surgido la noticia de las llegadas de Diber Cambindo, Nicolás Vallejo y Bryan Colula, provenientes de Necaxa, Independiente y Mazatlán. En operaciones ‘express’, la directiva de ‘La Fiera’ había logrado esas tres contrataciones, y para colmo, adquiriendo la ficha de todos y construyendo patrimonio.

Sin embargo, no fue una opción en León bajar los brazos luego de las primeras incorporaciones realizadas. De hecho, este viernes por la noche se terminó de cerrar una negociación de la que hace un par de semanas se venía hablando. Juan Pablo Domínguez se sumará al proyecto deportivo del club, proveniente del actual bicampeón.

Según ratificó hace instantes el reconocido periodista Paco Montes, quien había destapado el nombre en cuestión, “ya está todo acordado para su incorporación”. El reportero de la cadena FOX había indicado, incluso antes de la final, que el extremo de 27 años era el apuntado para reforzar el ataque. Y hoy se habría llegado a buen puerto.

De acuerdo a la información del corresponsal esmeralda, Toluca ya habría aceptado las condiciones y el arreglo con León sería total. Además, el contrato con el jugador ya estaría en entendimiento absoluto, aunque fue lo más rápido de resolver. ‘Juanpi’ Domínguez tenía el deseo de llegar, ya que en ‘La Fiera’ encontraría la continuidad y el protagonismo que había perdido en el Infierno.

Al momento, todavía no han trascendido los pormenores y las cifras finales del acuerdo. Sin embargo, lo que es un hecho es que Nacho Ambriz ya tiene cuatro caras nuevas para la pretemporada. Una vez superada la revisión médica y firmado el contrato, Juan Pablo Domínguez se sumará a las filas de La Fiera en Guanajuato.

Los números de Juanpi Domínguez con Toluca en 2025:

En este último año futbolístico, el flamante refuerzo de León disputó 38 partidos en total, sumando 1475 minutos dentro del campo de juego. En ese período, el delantero convirtió 2 goles y brindó 3 asistencias. Está claro que no ha sido la mejor temporada, por ello Toluca acepta desprenderse de él, pero es un futbolista recuperable que con confianza puede ser muy útil. Ignacio Ambriz ya lo dirigió y sabe qué le puede dar, y por ello pidió su incorporación.

