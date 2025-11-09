Lo primero que dijo el presidente de León tras ver la triste despedida de James Rodríguez

Todo parece indicar que la etapa de James Rodríguez en el Club León llegó a su fin. El volante colombiano tuvo una triste despedida luego de una gran asistencia en la derrota contra Puebla en la última fecha del Torneo Apertura de la Liga MX y, acto seguido, apareció un mensaje del presidente del equipo mexicano.

¿Casualidad o causalidad? El contrato de James con León acaba el 31 de diciembre de 2025, y a pesar de que tenían la opción de renovar el vínculo si había común acuerdo, no llegaron a un consenso. Aun así, el ’10’ colombiano jugó hasta el último partido, y se despidió con una pincelada de magia.

Luego de una asistencia magistral desde campo propio, James Rodríguez levantó los brazos hacia las tribunas del estadio Nou Camp en símbolo de agradecimiento a los aplausos de los hinchas y salió del terreno de juego al minuto 84 en una triste despedida. Se vienen decisiones importantes y el presidente de León lo dejó claro.

Esto dijo el presidente de León tras la triste despedida de James Rodríguez

“No estuvimos a la altura de nuestra historia ni de nuestra afición. Duele mucho ver a nuestro equipo así. Desde ya tomaremos decisiones para devolverle a nuestra gente la ilusión que merece”, publicó Jesús Martínez, presidente de León, luego de la triste despedida de James.

Con un total de ocho goles, cinco asistencias y 2.475 minutos en 33 partidos con León, James Rodríguez se ganó el respeto y la admiración de los hinchas de León al punto que no importó que el equipo no se clasificara para la Liguilla del Torneo Apertura de la Liga MX. Esto quedó retratado con la despedida que llegó a más de 175.000 reproducciones en X.

