Dónde ver EN VIVO Atlético San Luis vs. Querétaro por la jornada 13 de la Liga MX: TV y streaming online

Atlético San Luis recibe a Querétaro este martes 20 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Libertad Financiera.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
Atlético San Luis empató 1-1 como visitante ante Toluca en la fecha anterior. El Atleti está 15° en la tabla con 13 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Santos Laguna.
En su último compromiso, Querétaro perdió 0-5 como visitante ante Santos Laguna. El conjunto marcha 6° con 20 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Atlante.
El historial entre Atlético San Luis y Querétaro
Atlético San Luis y Querétaro se enfrentaron 19 veces en los últimos años: 7 triunfos de Atlético San Luis, 9 de Querétaro y 3 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/06/2026
|Querétaro vs. Atlético San Luis
|2-2
|Club Friendlies
|14/02/2026
|Atlético San Luis vs. Querétaro
|3-0
|Liga MX
|23/08/2025
|Querétaro vs. Atlético San Luis
|3-2
|Liga MX
|08/02/2025
|Querétaro vs. Atlético San Luis
|1-0
|Liga MX
|19/08/2024
|Atlético San Luis vs. Querétaro
|4-0
|Liga MX
|28/02/2024
|Querétaro vs. Atlético San Luis
|4-1
|Liga MX
|15/07/2023
|Atlético San Luis vs. Querétaro
|4-1
|Liga MX
|11/03/2023
|Atlético San Luis vs. Querétaro
|2-0
|Liga MX
|12/08/2022
|Querétaro vs. Atlético San Luis
|1-1
|Liga MX
|18/03/2022
|Querétaro vs. Atlético San Luis
|2-1
|Liga MX
Horario del partido
- México: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: ESPN2, Disney+ Premium, ViX
- Estados Unidos: ViX
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Guadalajara vs. Necaxa — martes 20 de octubre, 18:07 hs
- FC Juárez vs. Atlante — martes 20 de octubre, 19:00 hs
- Tigres vs. León — martes 20 de octubre, 21:00 hs
- Toluca vs. Tijuana — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs
- Atlas vs. Club América — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs
- Puebla vs. Monterrey — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs
- Pachuca vs. Cruz Azul — miércoles 21 de octubre, 21:00 hs
- Santos Laguna vs. Pumas UNAM — miércoles 21 de octubre, 21:10 hs
En síntesis
- Atlético San Luis y Querétaro se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 13 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por ESPN2, Disney+ Premium y ViX.
- Atlético San Luis suma 13 puntos en el torneo.
- Querétaro suma 20 puntos en el torneo.