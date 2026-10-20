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Dónde ver EN VIVO Atlético San Luis vs. Querétaro por la jornada 13 de la Liga MX: TV y streaming online

Atlético San Luis y Querétaro se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Estadio Libertad Financiera, por la jornada 13 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

San Luis vs. Queretaro, Liga MX
San Luis vs. Queretaro, Liga MX

Atlético San Luis recibe a Querétaro este martes 20 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Libertad Financiera.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Atlético San Luis empató 1-1 como visitante ante Toluca en la fecha anterior. El Atleti está 15° en la tabla con 13 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Santos Laguna.

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En su último compromiso, Querétaro perdió 0-5 como visitante ante Santos Laguna. El conjunto marcha 6° con 20 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Atlante.

El historial entre Atlético San Luis y Querétaro

Atlético San Luis y Querétaro se enfrentaron 19 veces en los últimos años: 7 triunfos de Atlético San Luis, 9 de Querétaro y 3 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/06/2026Querétaro vs. Atlético San Luis2-2Club Friendlies
14/02/2026Atlético San Luis vs. Querétaro3-0Liga MX
23/08/2025Querétaro vs. Atlético San Luis3-2Liga MX
08/02/2025Querétaro vs. Atlético San Luis1-0Liga MX
19/08/2024Atlético San Luis vs. Querétaro4-0Liga MX
28/02/2024Querétaro vs. Atlético San Luis4-1Liga MX
15/07/2023Atlético San Luis vs. Querétaro4-1Liga MX
11/03/2023Atlético San Luis vs. Querétaro2-0Liga MX
12/08/2022Querétaro vs. Atlético San Luis1-1Liga MX
18/03/2022Querétaro vs. Atlético San Luis2-1Liga MX

Horario del partido

  • México: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Guadalajara vs. Necaxa — martes 20 de octubre, 18:07 hs
  • FC Juárez vs. Atlante — martes 20 de octubre, 19:00 hs
  • Tigres vs. León — martes 20 de octubre, 21:00 hs
  • Toluca vs. Tijuana — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs
  • Atlas vs. Club América — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs
  • Puebla vs. Monterrey — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs
  • Pachuca vs. Cruz Azul — miércoles 21 de octubre, 21:00 hs
  • Santos Laguna vs. Pumas UNAM — miércoles 21 de octubre, 21:10 hs

En síntesis

  • Atlético San Luis y Querétaro se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 13 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por ESPN2, Disney+ Premium y ViX.
  • Atlético San Luis suma 13 puntos en el torneo.
  • Querétaro suma 20 puntos en el torneo.
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