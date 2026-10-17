Dónde ver EN VIVO Guadalajara vs. Tigres por la jornada 12 de la Liga MX: TV y streaming online

Guadalajara y Tigres se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Akron, por la jornada 12 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Guadalajara recibe a Tigres este sábado 17 de octubre desde las 17:07 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Akron.

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Guadalajara llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Tigres tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Guadalajara empató 1-1 como visitante ante Atlas. El conjunto marcha 5° con 19 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Querétaro.

Tigres viene de ganar 3-2 como local ante Toluca. Tigres ocupa el puesto 13 con 13 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Puebla.

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El historial entre Guadalajara y Tigres

Guadalajara y Tigres se enfrentaron 63 veces en los últimos años: 19 triunfos de Guadalajara, 23 de Tigres y 21 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/05/2026 Guadalajara vs. Tigres 2-0 Liga MX 03/05/2026 Tigres vs. Guadalajara 3-1 Liga MX 11/04/2026 Tigres vs. Guadalajara 4-1 Liga MX 18/09/2025 Guadalajara vs. Tigres 0-0 Liga MX 26/01/2025 Guadalajara vs. Tigres 1-1 Liga MX 25/08/2024 Tigres vs. Guadalajara 1-1 Liga MX 22/01/2024 Tigres vs. Guadalajara 1-0 Liga MX 29/10/2023 Guadalajara vs. Tigres 0-4 Liga MX 29/05/2023 Guadalajara vs. Tigres 2-3 Liga MX 26/05/2023 Tigres vs. Guadalajara 0-0 Liga MX

Horario del partido

México: 17:07 hs

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Por dónde ver el partido

México: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Santos Laguna vs. Querétaro — sábado 17 de octubre, 17:00 hs

Toluca vs. Atlético San Luis — sábado 17 de octubre, 19:00 hs

León vs. Club América — sábado 17 de octubre, 19:00 hs

Cruz Azul vs. FC Juárez — sábado 17 de octubre, 21:10 hs

Monterrey vs. Pachuca — domingo 18 de octubre, 19:00 hs

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En síntesis