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Dónde ver EN VIVO Guadalajara vs. Tigres por la jornada 12 de la Liga MX: TV y streaming online

Guadalajara y Tigres se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Akron, por la jornada 12 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Guadalajara vs. Tigres, Liga MX
Guadalajara vs. Tigres, Liga MX

Guadalajara recibe a Tigres este sábado 17 de octubre desde las 17:07 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Akron.

Guadalajara llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Tigres tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Guadalajara empató 1-1 como visitante ante Atlas. El conjunto marcha 5° con 19 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Querétaro.

Tigres viene de ganar 3-2 como local ante Toluca. Tigres ocupa el puesto 13 con 13 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Puebla.

El historial entre Guadalajara y Tigres

Guadalajara y Tigres se enfrentaron 63 veces en los últimos años: 19 triunfos de Guadalajara, 23 de Tigres y 21 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
10/05/2026Guadalajara vs. Tigres2-0Liga MX
03/05/2026Tigres vs. Guadalajara3-1Liga MX
11/04/2026Tigres vs. Guadalajara4-1Liga MX
18/09/2025Guadalajara vs. Tigres0-0Liga MX
26/01/2025Guadalajara vs. Tigres1-1Liga MX
25/08/2024Tigres vs. Guadalajara1-1Liga MX
22/01/2024Tigres vs. Guadalajara1-0Liga MX
29/10/2023Guadalajara vs. Tigres0-4Liga MX
29/05/2023Guadalajara vs. Tigres2-3Liga MX
26/05/2023Tigres vs. Guadalajara0-0Liga MX

Horario del partido

  • México: 17:07 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Amazon Prime Video
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Santos Laguna vs. Querétaro — sábado 17 de octubre, 17:00 hs
  • Toluca vs. Atlético San Luis — sábado 17 de octubre, 19:00 hs
  • León vs. Club América — sábado 17 de octubre, 19:00 hs
  • Cruz Azul vs. FC Juárez — sábado 17 de octubre, 21:10 hs
  • Monterrey vs. Pachuca — domingo 18 de octubre, 19:00 hs

En síntesis

  • Guadalajara y Tigres se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 12 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por Amazon Prime Video.
  • Guadalajara suma 19 puntos en el torneo.
  • Tigres suma 13 puntos en el torneo.
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