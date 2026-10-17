Dónde ver EN VIVO Guadalajara vs. Tigres por la jornada 12 de la Liga MX: TV y streaming online

Guadalajara recibe a Tigres este sábado 17 de octubre desde las 17:07 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Akron.
Guadalajara llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Tigres tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Guadalajara empató 1-1 como visitante ante Atlas. El conjunto marcha 5° con 19 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Querétaro.
Tigres viene de ganar 3-2 como local ante Toluca. Tigres ocupa el puesto 13 con 13 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Puebla.
El historial entre Guadalajara y Tigres
Guadalajara y Tigres se enfrentaron 63 veces en los últimos años: 19 triunfos de Guadalajara, 23 de Tigres y 21 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/05/2026
|Guadalajara vs. Tigres
|2-0
|Liga MX
|03/05/2026
|Tigres vs. Guadalajara
|3-1
|Liga MX
|11/04/2026
|Tigres vs. Guadalajara
|4-1
|Liga MX
|18/09/2025
|Guadalajara vs. Tigres
|0-0
|Liga MX
|26/01/2025
|Guadalajara vs. Tigres
|1-1
|Liga MX
|25/08/2024
|Tigres vs. Guadalajara
|1-1
|Liga MX
|22/01/2024
|Tigres vs. Guadalajara
|1-0
|Liga MX
|29/10/2023
|Guadalajara vs. Tigres
|0-4
|Liga MX
|29/05/2023
|Guadalajara vs. Tigres
|2-3
|Liga MX
|26/05/2023
|Tigres vs. Guadalajara
|0-0
|Liga MX
Horario del partido
- México: 17:07 hs
Por dónde ver el partido
- México: Amazon Prime Video
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Santos Laguna vs. Querétaro — sábado 17 de octubre, 17:00 hs
- Toluca vs. Atlético San Luis — sábado 17 de octubre, 19:00 hs
- León vs. Club América — sábado 17 de octubre, 19:00 hs
- Cruz Azul vs. FC Juárez — sábado 17 de octubre, 21:10 hs
- Monterrey vs. Pachuca — domingo 18 de octubre, 19:00 hs
En síntesis
- Guadalajara y Tigres se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 12 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por Amazon Prime Video.
- Guadalajara suma 19 puntos en el torneo.
- Tigres suma 13 puntos en el torneo.