Santos Laguna se enfrenta este domingo con Xolos con la intención de seguir con la racha de victorias en la Liga MX.

Santos Laguna llegó a su sexta victoria consecutiva e hizo historia dado que el club nunca había logrado tantos triunfos de manera seguida en la Liga MX. Sin embargo, más allá del gran momento actual, los Guerreros aún se ubican fuera de la Liguilla.

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Esto se debe a que Santos Laguna tuvo un inicio muy malo en el Apertura 2026. Pero Renato Paiva tuvo tiempo para ajustar y corregir y ahora se ven los frutos. En este sentido, Eduardo ‘Mudo’ Aguirre dio detalles de qué aspectos mejoraron y reveló que el objetivo es entrar a la Fiesta Grande.

“Nosotros vamos partido a partido. Ahorita estamos en noveno. A pesar de que hemos tenido una seguidilla de partidos ganados, seguimos en noveno. Seguimos por la misma, trabajando partido a partido hasta conseguir el objetivo que es jugar una Liguilla”, dijo el delantero en pláticas con Claro Sports.

Eduardo Aguirre comentó cómo hicieron para revertir la situación: “Nos hacían más goles de los que anotábamos, no éramos contundentes y no se nos daban los resultados. Básicamente fue puro trabajo, fue corregir los errores que habíamos tenido”.

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Santos Laguna lleva seis victorias consecutivas en el Apertura 2026 (Getty Images)

Eduardo Aguirre sobre Tahiel Jiménez

Por otro lado, el delantero de Santos Laguna habló sobre Tahiel Jiménez, el canterano lagunero que ha brillado en los últimos partidos: “No es tanto competencia, hemos jugado juntos, me entiendo bien con él. Me da mucho gusto por él, por su familia, que esté viviendo este momento. Esperemos que siga igual, que siga metiendo goles para nosotros seguir con los tres puntos“.

Por último, Eduardo Aguirre tuvo buenas palabras hacia Aleco Irarragorri, el Presidente del club: “Aleco también siempre estuvo con nosotros, siempre, siempre a todos los partidos viajaba, en todos los entrenamientos estaba siempre motivándonos”.

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Después de ganarle a FC Juárez, Toluca, Pachuca, Atlético de San Luis, Querétaro y Pumas, ahora Santos Laguna se enfrenta este domingo con Xolos y el equipo dirigido por Renato Paiva intentará seguir con la racha de victorias para meter al club en la Liguilla.

En síntesis