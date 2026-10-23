Cómo hacer para que la Liga MX siga creciendo y la cantidad de extranjeros ha sido una de las discusiones más habituales de los últimos años. En este sentido, José Juan Macías, actual futbolista de Pumas que se está terminando de recuperar de una lesión grave, no dudó en dar su opinión.

Publicidad

En una entrevista en ESPN, y en una platica sobre que cada vez van menos mexicanos a Europa o que ni siquiera lo intentan, José Juan Macías manifestó que en realidad habría que enfocarse en mejorar la Liga MX y que también sería una buena idea reducir algunas plazas de extranjeros.

La palabra de José Juan Macías

“Si tenemos un país de maravilla, ¿por qué no mejoramos nuestra liga? Podemos mejorar los campos, las instalaciones, la logística, que vengan extranjeros de mejor calidad, como en Europa. En Italia nada más pueden estar dos, en España solo puede haber tres extracomunitarios, pero los que llevan tienen que ser los mejores”, comenzó diciendo el futbolista de Pumas.

“En México somos unos cracks, somos buenísimos jugadores, ¿por qué aquí también no podemos mejorar? Yo traería mejores extranjeros, porque realmente hay veces que hay unos de relleno que dices pues oye mejor dale chances a los jóvenes“, agregó José Juan Macías.

Publicidad

José Juan Macías todavía no pudo jugar en 2026 (Getty Images)

Y el delantero mexicano dio dos aspectos que cambiaría de la Liga MX: “Menor cantidad de extranjeros y volver a las competiciones de Sudamérica“. Los equipos nacionales no disputan la Copa Libertadores desde hace una década, siendo la de 2016 la última edición en la que estuvieron presentes.

José Juan Macías está en la etapa final de recuperación de una triple lesión en la rodilla izquierda y apunta a sumar minutos antes de fin de año, aunque todo dependerá de lo que decida Esteban Solari, el entrenador de Pumas.

Publicidad

En síntesis