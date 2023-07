En un arranque decepcionante del torneo Apertura 2023, el equipo de Cruz Azul acumula dos derrotas consecutivas ante Atlas y Toluca. En ambos partidos, no logó anotar un solo gol en los primeros 180 minutos.

Ante esta situación, Ricardo Ferretti, director técnico del equipo, reconoce la exigencia de los aficionados y la validez de sus reclamos.

Declaraciones de Tuca Ferreti

En una entrevista reciente, el estratega expresó: “Es normal y justo, nosotros somos conscientes de las críticas, naturalmente no vamos a pedir paciencia, aceptamos las críticas y debemos de ponernos a hacer mejor las cosas, no tengo nada en contra, son cosas válidas”.

Además, Ferreti continuó: “Para esto son las críticas, naturalmente no podemos esperar positivas en este momento si no hemos hecho bien las cosas bien“

La confianza en la capacidad de revertir los resultados y la búsqueda de la clasificación

A pesar de los malos resultados, Ferretti muestra confianza en sus jugadores y en el cuerpo técnico para revertir la situación. Asegura que el equipo está consciente de los errores cometidos y que existe una vergüenza deportiva que impulsa a buscar una mejora significativa.

Ferretti afirmó: “Yo los he visto bien, qué quiere decir, conscientes de que las cosas no se han dado, no estamos muertos de la risa, ni mucho menos, podemos utilizar la palabra preocupados positivo, con vergüenza deportiva, no un valemadrismo, no es así“.

“También somos personas, seres humanos, que a base de trabajo podemos resolver las cosas, veo a los jugadores bien, no te digo mal, porque eso sería decir que no les importa o haciendo cosas ilógicas, los veo bien y ecuánimes, conscientes de que no hemos hecho las cosas como debemos de hacerlo” concretó el timonel de la Máquina.

El futuro del Cruz Azul en Liga MX

En busca de la redención, Cruz Azul se enfoca en mejorar su rendimiento para alcanzar la clasificación a la Liguilla. Esto se ha establecido como el objetivo primordial en este momento de la temporada.

El equipo y su cuerpo técnico están determinados a brindar a la leal afición la alegría que merece. Buscan reconocer la validez de las críticas tanto de los periodistas como de los seguidores.

Con el compromiso y el trabajo arduo como base, Cruz Azul espera dar un giro a su desempeño y recuperar el camino del éxito en el Apertura 2023.