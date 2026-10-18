Javier Gandolfi cuestionó el arbitraje tras la derrota de León con América: “No vi penal”

León perdió por 5-3 con América. El resultado se abrió por un penal de Henry Martín y Javier Gandolfi cuestionó el arbitraje.

América se llevó un gran triunfo este sábado frente a Club León en lo que fue un festival de goles con ocho anotaciones en total. La Fiera tenía la intención de llevarse los tres puntos para acercarse a los primeros puestos de la Liga MX, pero el poderío ofensivo de Las Águilas se impuso.

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Después de la derrota, Javier Gandolfi mostró su tristeza por el resultado de su equipo pero también aprovechó para cuestionar el arbitraje de Ismael Rosario López Peñuelas, especialmente por dos aspectos: el penal del 1-0 de Henry Martín y apuntó contra la cantidad de faltas del América.

La queja de Javier Gandolfi

“Estuve mucho tiempo, 21 años, jugando de manera profesional y jamás hablé del arbitraje. Hoy, de este lado jamás voy a hablar, les dejo esa tarea a ustedes, que tienen más tiempo de análisis y son los que están capacitados también para dar información”, comenzó diciendo Javier Gandolfi en conferencia de prensa.

“Pero si vos tenés un rival que comete 25 o 30 faltas, ¿y cuántas amarillas sacaron? Ahí te das cuenta del análisis que estoy pidiendo que hagan. Pero desde mi persona jamás voy a hablar del arbitraje. Hoy tienen muchísimas herramientas y el penal no lo vi“, agregó el entrenador de León tras la derrota.

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¡HAY PENAL PARA EL AMÉRICA!🔥 🎙️@RusoEl23 y @arturobrizioc encendieron la polémica. 🦁@clubleonfc 0-0 @ClubAmerica🦅 #LigaMXenFOX https://t.co/dJ7zNIpCAZ — FOX (@somos_FOX) October 18, 2026

El penal a favor de Las Águilas fue cobrado una vez que el central Ismael Rosario López Peñuelas fue a ver la acción en el VAR, en la que terminó cobrando una falta de Jhohan Romaña a Brian Rodríguez. En cuanto a las infracciones, el América hizo un total de 25 faltas.

Por último, el DT argentino manifestó su tristeza: “Mi sentimiento es de tristeza, porque estaba muy ilusionado por el presente del equipo. Era un partido importante para nosotros en distintos puntos. El rival estaba y está en la cima; nosotros, con la victoria, teníamos la posibilidad de estar en el mismo lugar. Lastimosamente, creo que fue un partido de muchos detalles”.

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En síntesis