América derrotó a León y se mantiene como único líder de la Liga MX, pero a Guillermo Almada algunos aspectos de su equipo no le gustaron.

América derrotó por 5-3 a Club León este sábado y, con este triunfo, el equipo de Guillermo Almada no solo se mantiene como único líder de la Liga MX sino que también pudo ampliar la ventaja con Toluca y ahora la diferencia en la tabla es de 3 puntos.

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Además, Las Águilas todavía tienen un partido pendiente de cuando no pudieron jugar por la Leagues Cup. No obstante, más allá de la buena victoria frente a un rival complicado como lo es Club León, Guillermo Almada le envió una advertencia a sus jugadores.

La palabra de Guillermo Almada

“Tenemos que mantener los pies sobre la tierra y tenemos que seguir mejorando ciertas situaciones. Vuelvo a insistir, no pueden hacernos daño por el simple hecho de tirarnos la pelota al área, detalles como esos pueden definir situaciones importantes en la Liguilla“, manifestó el DT uruguayo en conferencia de prensa.

Guillermo Almada volvió a remarcar la importancia de lo defensivo: “Hay que sostener muchas cosas que estamos haciendo buenas y otras que tenemos que tener la humildad de seguir trabajando y mejorando, es tan importante generar en el arco de enfrente como mantener el cero en nuestro arco y ese tiene que ser un objetivo que habíamos logrado al principio y nos está costando más ahora”.

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América es el líder de la Liga MX (Getty Images)

“Inconforme no estoy pero vuelvo a insistir, aquí el objetivo es lograr el campeonato por más que estemos en la primera fase, el objetivo es clasificar, viene la Liguilla y sabemos que cualquier tipo de error de los que estamos cometiendo puede dejarte afuera“, sentenció el entrenador del América.

¿Cuándo vuelve a jugar América?

Luego del triunfo ante León, ahora al conjunto azulcrema se le viene un partido más que importante frente a Atlas en el Estadio Jalisco. Los Rojinegros están 2° en el Apertura 2026 con 21 puntos al igual que Toluca, por lo que el equipo de Hernán Crespo buscará acercarse al América.

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En síntesis