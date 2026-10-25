Joel Huiqui va por el liderato del América

El estratega de La Máquina tiene claros sus objetivos y se prepara para arrebatarle al América el liderato.

Cruz Azul no estaba teniendo un buen inicio de torneo y en el cierre del Apertura 2026 las cosas están empezando a salirle mejor. De esta manera, el cuadro de Joel Huiqui declaró que estaría peleándole al Club América el liderato general. Las dos victorias que tuvieron a mitad de semana y el día de hoy les han levantado el nivel anímico.

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En el primer juego de esta semana La Máquina venció a Pachuca y ahora terminó con la victoria sobre Querétaro. Esto le ha permitido al equipo de Huiqui llegar al segundo puesto de la tabla general con 26 puntos; que aunque tiene los mismos puntos que Chivas, la diferencia de goles los pone por encima y sólo debajo del América.

Joel Huiqui va por el liderato de Cruz Azul

Las Águilas, pese a haber caído el día de hoy ante los Tuzos sigue en ese primer puesto con 27 unidades. El tema con los azulcremas es que tienen un duelo pendiente a media semana donde puede alejarse más. Sin embargo, el estratega celeste ya dejó claro que ir por ese liderato que hoy es del América es su primer objetivo.

“Fue una semana extraordinaria, estamos cerca de nuestro primer objetivo que es ser líderes generales”, destacó Huiqui en la conferencia de prensa. Ahora, el entrenador de La Máquina tendrá que pelear por conseguir los puntos restantes ante León, Tigres y Chivas, por lo que no son rivales nada sencillos para cerrar el torneo.

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Por lo tanto, tendrán que esperar a que el equipo azulcrema no siga sumando y sobre todo en su duelo pendiente que tendrán como ventaja sobre Cruz Azul.

En síntesis