El equipo europeo en el que le buscan lugar a Erik Lira

Este sería el conjunto en el que podrían negociar a Erik Lira en el mercado de invierno.

En el mercado de verano una de las opciones que se le abrió a Erik Lira para salir de Cruz Azul, era el Mónaco. Sin embargo, el conjunto no pudo concretar su llegada porque no liberaron la plaza de extracomunitario. Aunque el jugador ya estaba listo para su firma, no se cerró y el mexicano tuvo que regresar a La Máquina.

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Sin embargo, todo parece indicar que ahora sí se le daría la oportunidad de emigrar al Viejo Continente y con un plan inesperado después de haber jugado el Mundial con la Selección Mexicana de Javier Aguirre. Y es que este miércoles se reveló que su agente de StayPro ya estaría sondeando una posibilidad para él en Europa.

¿Erik Lira al Valencia de Javier Aguirre?

De acuerdo con las imágenes publicadas por @apuntesports, Tarek Sebiat quien forma parte de esta agencia de jugadores e influencers fue captado en las instalaciones del Valencia, por lo que se menciona que podría estar buscándole un lugar al mediocampista celeste en este conjunto, algo que se podría dar por una razón.

Hay que recordar que después de liderar el Mundial con México, el “Vasco” llegó como nuevo DT de este conjunto para intentar librarlos del descenso. Fue precisamente el fin de semana pasado cuando el estratega hizo su debut con la plantilla en LaLiga, teniendo a un estratega que ya trabajó con él podría ser más fácil su llegada.

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En su momento, Aguirre ya habría mencionado que Lira era un buen elemento para irse a Europa, pero ahora podría presentarse esa oportunidad que tanto estuvo buscando. Aunque no es nada concreto, se espera que en los próximos días se revele más información al respecto, ya que falta poco para el mercado invernal.

En síntesis