El volante argentino está a un solo detalle de convertirse en nuevo jugador rojinegro. El último reporte.

La postura ‘agresiva’ de la directiva rojinegra en el libro de pases de verano no cambia: Atlas está muy cerca de cerrar otro refuerzo para la segunda mitad del año. Mientras define qué hará con las plazas de extranjero, la institución tiene prácticamente amarrada una nueva incorporación para el equipo que conduce Hernán Crespo.

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El futbolista cuya contratación para los ‘Zorros’ es inminente es Kevin Zenón, que quedó “a un paso” de fichar por el club mexicano. El talentoso mediocampista ofensivo se encuentra a pequeños detalles de cerrar su llegada a la Liga MX para vestir la camiseta del Atlas. Es cuestión de horas para que ocurra el desenlace de esta operación.

De acuerdo al último reporte de César Luis Merlo, especialista en mercado de fichajes, sólo queda ‘una única cuestión a destrabar’ con Boca Juniors para alcanzar el trato hecho. En cuanto se solucione el único tema en discusión entre las partes, Kevin Zenón se convertirá en jugador del conjunto rojinegro para el Apertura 2026.

Kevin Zenón se irá de Boca al Atlas [Foto: Getty]

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Según el corresponsal argentino, están acordando una cláusula particular de la opción de compra, que una vez que los dos clubes den el visto bueno, pondrá fin a la negociación. Esto se solucionaría mañana a más tardar, ya que este miércoles por la noche cierra el mercado de pases en Argentina y Boca necesita liberar su ficha para entonces.

Las condiciones del arribo de Kevin Zenón a Atlas serán una cesión por un año y con obligación de compra, de la cual se están finiquitando esos pormenores del contrato de préstamo. De esa manera, los ‘Zorros’ podrán adquirir definitivamente la carta del atacante que fue buscado por varios equipos europeos en esta misma ventana.

Ahora bien, en cuanto se firmen todos los papeles, Atlas deberá destrabar un problema adicional para poder utilizar al argentino: hoy no tiene una plaza de extranjero disponible. Si Zenón ficha por los rojinegros, serán diez jugadores no formados en México en la plantilla y deberá salir uno, con Schlegel o Capasso picando en punta para hacerlo.